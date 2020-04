Jack Dorsey vil bruge sine penge på pigers uddannelse og helbred og på en basisindkomst til alle.

Medstifter og administrerende direktør for det sociale medie Twitter, Jack Dorsey, vil donere en milliard dollar til kampen mod coronavirusset.

Jack Dorsey giver en milliard dollar i form af aktier i sit andet selskab Square til at betale for lindrende tiltag, efter at pandemien er ovre.

Det skriver han selv i en række opslag på Twitter.

Beløbet svarer til 28 procent af hans nuværende nettoformue på 3,6 milliarder dollar, svarende til 24,7 milliarder kroner, skriver han sent tirsdag aften dansk tid.

Dorsey siger, at han gerne vil støtte problemer som pigers helbred og uddannelse og derudover idéen om en universel basisindkomst til alle gennem hans fond, Start Small.

- Det er en fantastisk idé, der skal eksperimenteres. Pigers helbred og uddannelse er afgørende at få udlignet, skriver han.

/ritzau/