Twitter fortsætter opgøret mod misinformation på platformen med suspenderingen af tusindvis af profiler.

Twitter har siden fredag suspenderet mere end 70.000 profiler, der primært blev brugt til at dele indhold fra konspirationsbevægelsen QAnon.

Det oplyser det sociale netværk sent mandag lokal tid.

De mange suspenderinger kommer i kølvandet på stormløbet mod USA's Kongres i sidste uge. Her spillede flere ledende QAnon-figurer en synlig rolle.

- Disse konti var optaget af at dele skadeligt QAnon-relateret indhold i stor skala, og de var primært dedikeret til at udbrede denne konspirationsteori på platformen, siger Twitter i en meddelelse.

Tilhængere af QAnon har brugt sociale medier til at udbrede konspirationsteorier om, at præsident Donald Trump i al hemmelighed bekæmper en global ring af pædofile.

Ifølge bevægelsen inkluderer ringen blandt andet flere ledende Demokrater og Hollywood-stjerner.

Twitter annoncerede allerede fredag, at selskabet ville suspendere profiler, som deler indhold fra QAnon.

Selskabet har de seneste dage også udelukket flere prominente figurer på USA's højrefløj for at give stemme til konspirationsbevægelsen.

Sociale medier som Twitter og Facebook er siden optøjerne onsdag kommet under øget pres for at tage et opgør med misinformation på selskabernes platforme.

Det er sket, ikke mindst efter at Donald Trump er blevet beskyldt for at anspore sine støtter til vold med sine gentagne påstande om, at præsidentvalget blev stjålet fra ham.

Påstandene har han stort set dagligt delt på Twitter uden at komme med nogen beviser.

Natten til lørdag dansk tid lukkede Twitter permanent for præsident Donald Trumps profil på det sociale medie.

Det skete som en direkte konsekvens af optøjerne ved Kongressen.

Også Facebook og Instagram har valgt at udelukke Trump på ubestemt tid af samme grund.

Mindst fem mennesker mistede livet under optøjerne onsdag - heriblandt en betjent.

/ritzau/Reuters