Donald Trump, Jordan Peterson og Andrew Tate.

De tre mænd, som alle har udtrykt kontroversielle holdninger på blandt andet Twitter, og som af samme grund har fået fjernet deres konto fra det sociale medie, er nu velkomne på platformen igen.

Det har Twitters nye ejer, Elon Musk, sørget for i sin kamp for det, han har kaldt 'ægte ytringsfrihed'.

Men selv ægte ytringsfrihed har sine begrænsninger, ser det ud til. For der er mindst én suspenderet konto, som Elon Musk ikke vil lukke ind i varmen igen.

Og den tilhører konspirationsteoretikeren Alex Jones.

Hans profil blev suspenderet i 2018, og det samme gjorde profilen for hans hjemmeside Infowars.

Alex Jones påstod i lang tid, at de etablerede medier og tilhængere af våbenkontrol havde fabrikeret tragedien om skoleskyderiet på Sandy Hook i 2012, og at skyderiet var iscenesat med skuespillere.

Løgne, som tidligere i år indhentede ham.

Her tabte han nemlig en retssag til de pårørende for skyderiet, og han blev dømt til at betale svimlende 10 milliarder kroner i godtgørelse.

I skoleskyderiet døde 26 mennesker. 20 af dem var skolebørn i alderen fra seks til syv år.

Og netop det, at Alex Jones opbyggede sit eget brand på løgne om døde børn, gør nu, at han ikke er velkommen tilbage på Twitter.

Det gør Elon Musk klart i en tråd på det sociale medie, hvor en bruger har spurgt, om Alex Jones, nu hvor der løsnes op for de suspenderede kontoer, også er velkommen tilbage.

»Mit førstefødte barn døde i mine arme. Jeg kunne mærke hans sidste hjerteslag. Jeg har ingen nåde til overs for folk, der bruger børns død til egen vinding, politik eller berømmelse,« skriver Elon Musk.

Elon Musk og hans daværende kone, Justine Wilson, mistede i 2002 pludseligt deres kun ti uger gamle barn.

Alex Jones har senere anerkendt, at massakren på Sandy Hook fandt sted. Han har også sagt, at det var 'skørt' af ham gentagne gange at påstå, at skyderiet var et fupnummer.