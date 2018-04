I en alder af kun 52 år er den amerikanske skuespiller Pamela Gidley død

Skuespilleren var nok bedst kendt i rollen som Teresa Banks i filmene 'Twin Peaks: Fire Walk with Me' og 'Twin Peaks: The Missing Pieces' fra henholdsvis 1992 og 2014.

Faktisk døde Pamela Gidley den 16. april, men det er altså først søndag, at hendes død er offentliggjort. Ifølge familiemedlemmer døde den 52-årige skuespiller i sit eget hjem i New Hampshire på fredelig vis.

Det skriver New York Post.

Dødsårsagen er endnu ikke offentliggjort.

I 1985 blev Pamela Gidley kåret til verdens smukkeste kvinde af modelbureauet Tilhemina Modeling Agency.

Pamela Gidley var allerede som barn utrolig kendt. Her vandt hun som fire-årig New Englands 'Little Miss Lovely', ligesom hun var en kendt barnemodel.

Ud over at være med i Twin Peaks spillede Pamela Gidley blandt andet også med i serier som 'MacGyver', 'CSI' og 'Angel Street'.