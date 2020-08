Tweetet, der annoncerede 43-årige Chadwick Bosemans død, er i skrivende stund blevet liket 6,1 million gange.

Det tweet, der lørdag annoncerede, at Hollywood-stjernen Chadwick Boseman er gået bort, er blevet det mest likede opslag i Twitters historie.

Det oplyser Twitter sent lørdag aften dansk tid.

- Mest likede tweet nogensinde. En hyldest, der er en konge værdig, skriver Twitter på virksomhedens officielle konto med henvisning til Bosemans mest kendte rolle som Kong T'Challa i filmen "Black Panther".

Chadwick Bosemans familie delte lørdag et billede af den amerikanske skuespiller og en meddelelse på hans Twitter-konto, hvor de bekræftede dødsfaldet.

Familien skriver blandt andet i meddelelsen, at den 43-årige Boseman døde efter en fire år lang kamp med tarmkræft.

Opslaget gik siden viralt og er i skrivende stund blevet liket 6,1 million gange.

Før Chadwick Boseman tilhørte det mest likede tweet USA's tidligere præsident, Barack Obama.

Det skriver CNN.

Obama delte i 2017 et billede af en flok børn på Twitter, hvor han inkluderede et citat af rettighedsforkæmperen og Sydafrikas tidligere præsident, Nelson Mandela.

- Ingen bliver født til at hade en anden person på grund af hans hudfarve, hans baggrund eller hans religion, står der i tweetet.

Chadwick Boseman er mest kendt for sin hovedrolle i superheltefilmen "Black Panther", der udkom i 2018.

Filmen er Marvel Studios første af slagsen med en sort superhelt i hovedrollen, og den blev både en succes kommercielt og blandt kritikerne.

"Black Panther" er således den første superheltefilm til at blive nomineret til en Oscar for bedste film, og den første til at indtjene over en milliard dollar på verdensplan. Det svarer til omkring 6,2 milliard kroner.

Filmen er til dato den 12. mest indtjenende nogensinde målt på billetsalg.

Efterfølgeren til "Black Panther" er sat til at udkomme i 2022. Her skulle Chadwick Boseman også have haft en rolle.

