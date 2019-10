To tvillinger på tre år blev søndag fundet i en brandvarm bil i den amerikanske stat Georgia.

Deres plejeforældre var igang med en desperat eftersøgning efter dem, da de opdagede den forfærdelige sandhed, siger politiet.

Omstændighederne omkring børnenes død er fortsat lidt uklare. Det skriver New York Post.

Pigerne var i første omgang savnet, før en af deres plejeforældre ringede til alarmcentralen.

De var da blevet fundet livløse i en bil bag ved deres hjem. Det oplyser politiet i Hinesville.

En retsmediciner konkluderede at de to tvillinger var døde af hedeslag. Deres død var hændelig, rapporterer tv-stationen WTOC-TV.

Temperaturen blev målt til 33 grader på tidspunktet.

»Det er et mareridt. Det føles som et gigantisk mareridt,« siger børnenes rigtige mor, Skye Keyes.

Hun og hendes mand så børnene hver uge. De mistede forældremyndigheden, fordi de stadig var i sorg over et tredje barns alt for tidlige død.

Politibetjent Tracey Howard siger, at familien søgte efter de to tvillinger, da de ikke var at se indenfor.

Eftersøgningen blev efterhånden udvidet til også at gælde baggården og det omkringliggende nabolag.

Plejeforældrene kom tilbage for at tjekke baggården endnu engang, da de fandt de to søstre livløse i bilen.