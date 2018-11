"Handelskrigen" mellem USA og Kina vil være i fokus på G20-topmøde i Argentina. Trump er åben for aftale.

Det første G20-topmøde nogensinde i Sydamerika kan også blive et af de mest betydningsfulde i gruppens historie.

Argentina, der er vært for de næste to dages møde mellem statslederne fra verdens 19 største økonomier samt EU, har fremlagt en dagsorden med tre hovedtemaer.

Men uofficielt vil fokus være på handelsstriden mellem især USA og Kina, men også mellem USA og EU.

Det vurderer Dansk Industri (DI) forud for mødet, der begynder fredag eftermiddag dansk tid i Buenos Aires.

- Uofficielt handler mødet om USA's igangværende handelskrige med Kina og EU, lyder det fra Peter Thagesen, underdirektør i DI, i en kommentar forud for mødet.

- Handelskrigen mellem Kina og USA er begyndt at gøre ondt i begge lejre, hvilket øger forhåbningerne til, at Xi Jinping og Donald Trump får talt sig til rette, siger han.

Ifølge den amerikanske nyhedstjeneste Bloomberg News antydede USA's præsident, Donald Trump, inden sin afrejse til Argentina, at et eller andet kan være på trapperne i forhold til Kina.

- Jeg tror, at vi er meget tæt på at gøre noget med Kina, men jeg ved ikke, om jeg ønsker at gøre det, fordi lige nu flyder der milliarder og milliarder af dollar ind i USA i kraft af told og skat.

- Jeg er åben over for at indgå en aftale, men ærlig talt, kan jeg godt lide den aftale, vi har nu, tilføjede han.

Bloomberg skriver, at i flere uger har amerikanske og kinesiske embedsfolk i kulisserne arbejdet på at blive enige om et udkast til en aftale. Muligvis kan den så blive præsenteret af Trump og Kinas præsident Xi efter en planlagt middag mellem de to lørdag.

Kilder med kendskab til samtalerne siger til Bloomberg, at der er blevet talt om "muligheden for en våbenhvile, hvor USA vil udskyde forhøjelser af toldsatser" på kinesiske varer i bytte for "kinesiske indrømmelser" på handelsområdet.

Så sent som onsdag pustede USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, ellers til ilden med en skarp kritik af Kinas handelspolitik.

USA har i Trumps tid som præsident løbende lagt told på kinesiske varer. Aktuelt er import fra Kina til en værdi af 250 milliarder dollar ramt af den ekstra afgift.

Kina har svaret igen ved at forhøje tolden på amerikanske varer til en værdi af 110 milliarder dollar.

/ritzau/