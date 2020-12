Mens de allerførste i verden netop nu frivilligt modtager en klinisk autoriseret og gennemtestet coronavaccine, så er der også dem, der helst er fri.

Så selvom Storbritannien fejrer, hvad der kan vise sig at være begyndelsen til enden for pandemien, så er det for tidligt at erklære ‘victory.’

Det fortæller B.T.’s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Alle eksperter siger, at det er en stor sejr, men en ‘mellemtids-sejr.’ Man er ikke i mål endnu,« siger han.

Korrespondenten, der befinder sig i London på den historiske dag, hvor det britiske vaccineprogram mod covid-19 udrulles, forklarer, at den britiske regering har flere udfordringer på vejen mod en sejr over coronaepidemien.

Først og fremmest er det et problem, at omkring hver tredje brite nægter at tage imod vaccinen, fortæller han.

»Den sidste rundspørge, jeg har set, viser, at 2 ud af 3 har lyst til at lade sig vaccinere. Det er i sig selv et problem, at omkring en tredjedel nægter. Vil man gerne have slået sygdommen ned, så skal så mange som muligt tage imod vaccinen.«

Sundhedsminister Matt Hancock har erklæret, at han tirsdag vil lade sig vaccinere for rullende kameraer. Det skyldes ikke mindst, at han vil signalere til skeptikere, at der ikke er noget at frygte.

Matt Hancock er sundhedsminister i Storbritannien.

»Matt hancock har sagt, at han vil vise ‘antivaxers’, at der ikke er noget at være bange for,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Hvis det ikke lykkes at overbevise dem, så har sundhedsministeren også sagt, at han ikke vil udelukke, at gøre det lovpligtigt at blive vaccineret. Det vil få gnisterne til at fyge. Det viser, hvor alvorligt man tager problemet.«

Sundhedsminister Matt Hancock tilhører Det Konservative parti og er således borgerlig. Derfor er det også opsigtsvækkende, at han tilbage i maj og senest i november udtalte, at han ikke vil udelukke, at tvangsvaccination kan komme på tale.

Både Matt Hancock og politikerne i Underhuset håber dog på, at vaccineprogrammet vil køre gnidningsfrit, og at tilpas mange takker ja til nålen, fortæller Jakob Illeborg.

Boris Johnson ser til, mens en af de første briter tager imod en coronavaccine. Foto: FRANK AUGSTEIN Vis mere Boris Johnson ser til, mens en af de første briter tager imod en coronavaccine. Foto: FRANK AUGSTEIN

»Umiddelbart tror jeg helst, man vil være fri,« siger han om at tvinge folk til vaccination. Han forklarer, at de konservative har en grundlæggende frihedstankegang, der står i modsætning til at lade det kollektive bestemme over individet.

»Det siger noget om en situation, som ingen har stået i i vores levetid, og derfor gælder de normale paradigmer heller ikke.«