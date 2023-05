Udviklingen i krigen i Ukraine vækker ængstlighed i byen Zaporizjzja.

For med en mulig forårsoffensiv fra de ukrainske tropper og en evakueringsordre fra Rusland ved frontlinjen er man bekymret for atomkraftværket i byen.

Det skriver norske VG og Dagbladet.

»Situationen i området omkring Zaporizjzja bliver stadig mere uforudsigelig og potentiel farlig,« siger Rafael Grossi, chef for Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA, red.) til nyhedsbureauet AFP ifølge VG.

Ifølge de norske medier fortæller Rafael Grossi videre, at situationen gør ham 'ekstremt bekymret'.

Rusland, der har besat området omkring Zaporizjzja, har beordret en evakuering af civile - mens ansatte på atomkraftværket, der er Europas største, skal blive.

Borgmesteren i byen Melitopol skriver, ifølge medierne, på den krypterede tjeneste Telegram, at evakueringsordren fra Rusland har skabt vild panik, mangel på brændstof og lange køer til halvøen Krim.

Det Internationale Atomenergiagentur har tidligere udtrykt bekymring vedrørende sikkerheden på kraftværket, idet atomkraftværket har været ramt af angreb, skriver BBC.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj anklagede i august sidste år Rusland for at have angrebet kraftværket - et angreb, der af FNs generalsekretær António Guterres, blev kaldt for 'selvmorderisk'.