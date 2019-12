Den 16-årige Greta Thunberg deler vandene. Millioner af mennesker verden over bakker op om hendes kamp for klimaet, men mange andre er godt og grundigt trætte af den svenske klimaaktivist.

Den tidligere T'op Gear'-vært Jeremy Clarkson hører til blandt sidstnævnte. Nu langer han - igen - ud efter hende.

Under et interview med tv-kanalen 7 News indrømmer 59-årige Clarkson ellers, at han for første gang har bemærket konsekvenser af den globale opvarmning under nogle optagelser i Sydøstasien.

Her så den berømte engelske tv-vært og bilentusiast huse på pæle, selvom de var flere kilometer fra kysten.

Men det får ikke Clarkson til at ændre syn på Greta Thunberg, som han tidligere har været efter.

Bestemt ikke.

»Hun er skør og farlig og er skyld i, at små børn har søvnløse nætter,« siger Jeremy Clarkson i et interview med tv-kanalen 7 News ifølge news.com.au.

»Jeg synes, hun burde tage tilbage til skolen og holde sin kæft,« fortsætter han.

Jeremy Clarkson mener, Greta Thunberg er 'skør og farlig'. Foto: Paul Childs/Reuters Vis mere Jeremy Clarkson mener, Greta Thunberg er 'skør og farlig'. Foto: Paul Childs/Reuters

Under interviewet opfordrer Jeremy Clarkson i det hele taget unge, klimabekymrede mennesker til at uddanne sig, blive videnskabsfolk og gøre noget ved problemerne i stedet for - som han oplever det - at belære den voksne generation om verdens tilstand.

Som nævnt har Jeremy Clarkson før angrebet Greta Thunberg.

I september kaldte han den svenske klimaaktivist for en 'forkælet møgunge' i en klumme i den engelske avis The Sun.

Greta Thunberg har måttet lægge ryg til lidt af hvert, siden hun blev verdensberømt og et symbol på klimaaktivismen.

Greta Thunberg under talen ved FN-topmødet i New York, hvor hun anklagede verdenslederne for at have 'stjålet min barndom'. Foto: Johannes Eisele/AFP Vis mere Greta Thunberg under talen ved FN-topmødet i New York, hvor hun anklagede verdenslederne for at have 'stjålet min barndom'. Foto: Johannes Eisele/AFP

Hun har blandt andet modtaget dødstrusler og titusindvis af hadske kommentarer på de sociale medier - også her i Danmark.

'Det eneste, der er kollapset, er din hjerne, Greta. Du burde lukkes ind på en lukket afdeling, hvor du hører hjemme,' skrev Bodo Hans i en kommentar til en artikel om Thunberg på B.T.s Facebook-side.

Vi kontaktede efterfølgende Bodo Hans og spurgte ham, hvorfor han valgte at skrive om Greta Thunberg, som han gjorde. Du kan læse hans svar HER.

Jeremy Clarkson blev verdenskendt som vært for bilprogrammet Top Gear, som han blev fyret fra i 2015. I dag er han vært på et andet bilprogram, The Grand Tour.