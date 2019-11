»Så fandt slottet ud af, at vi havde hendes påstande om prins Andrew, og de truede os på en million forskellige måder.«

En lækket video af en amerikansk tv-vært, der lufter sin frustration over, at hun for tre år siden ikke kunne offentliggøre et interview med en kvinde, der hævder at være blevet udsat for seksuelle overgreb af den afdøde forretningsmand Jeffrey Epstein og den britiske prins Andrew, er blevet delt igen og igen.

Det var den højreorienterede aktivistgruppe Project Veritas, der tirsdag lækkede videoen.

Det skriver nyhedsbureauet AP og Variety.

ARKIVFOTO af prins Andrew. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA

I videoen ser man tv-værten Amy Robach, der arbejder for ABC News, i et privat øjeblik fortælle, at hun længe har været frustreret over, at det ikke var muligt for at hende at bringe hendes interview med kvinden Virginia Roberts, der for nogle år siden stod frem og fortalte, at hun var blevet seksuelt misbrugt af den amerikanske rigmand Jeffrey Epstein.

Virginia Roberts - der nu har efternavnet Giuffre - har tidligere anklaget Epstein for at have brugt hende som sex-slave, siden hun var blot 16 år.

Hun har også hævdet, at Epstein tvang hende til at have sex med den britiske prins Andrew på rigmandens private ferieø.

Alle de anklager fortalte hun om til tv-værten Amy Robach, da de mødtes for tre år siden.

ARKIVFOTO af den afdøde finansmand Jeffrey Epstein, der var anklaget for at have seksuelt misbrugt flere unge piger og kvinder. Foto: HO

Men den amerikanske journalist fortæller i den lækkede video, at hun ikke fik lov til at bringe interviewet dengang.

»Jeg har haft denne historie i tre år. Jeg havde det interview med Virginia Roberts. Vi kunne ikke bringe det. For det første fik jeg at vide: 'Hvem er Jeffrey Epstein? Ingen ved, hvem han er. Det er en dum historie,'« fortæller hun i videoen.

»Så fandt slottet (den britiske kongehus Buckingham Palace, red.) ud af, at vi havde hendes påstande om prins Andrew, og de truede os på en million forskellige måder. Vi var så bange for, at vi ikke kunne få interviews med Kate og Will (hertuginde Kate og prins William, red.). Så det smadrede historien,« tilføjer hun.

Efter videoen - der blev optaget sent i august på et tidspunkt, hvor Amy Robach fortalte en anden person, der ikke kan ses på kameraet, om sagen - blev lækket tirsdag, har både ABC News og tv-værten selv udsendt udtalelser, hvor de afviser, at historien blev lagt ned af pres udefra eller lignende.

I sin udtalelse fortæller Robach, at videoen viser hende 'i et øjeblik af privat frustration'.

'Jeg var vred, da et vigtigt interview, jeg havde lavet med Virginia Robert, ikke blev bragt, fordi vi ikke kunne skaffe nok samstemmende beviser til at møde ABC's redaktionelle krav vedrørende hendes påstande,' lyder det i hendes udtalelse.

Videre forklarer hun, at hun - selvom hun var skuffet - medgiver, at interviewet ikke opfyldte kravene og derfor ikke kunne bringes.

Det samme forklarer ABC News i sin udtalelse:

'På det tidspunkt nåede det ikke vores standard for at kunne bringes, men vi er aldrig stoppet med at efterforske sagen,' lyder det.

En talsmand for Buckingham Palace fortæller ifølge People, at 'det er en sag for ABC'.

Både Buckingham Palace og prins Andrew selv har tidligere benægtet, at han skulle have haft nogen form for seksuel kontakt med Virginia Roberts.

Jeffrey Epstein var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger, og han risikerede op til 45 års fængsel. Han blev i august fundet død i sin celle. En obduktion slog senere fast, at der var tale om selvmord.