Tv-vært Chris Matthews har trukket sig tilbage efter hård kritik efter en række rabiate udtalelser og en journalists beskyldninger om, at han har chikaneret hende seksuelt.

Matthews offentliggjorde den uventede meddelelse live i mandagsafsnittet af sit eget program 'Hardball', og afslørede, at han og NBC gensidsigt har besluttet at afslutte samarbejdet.

Det skriver Daily Mail.

Han fortalte, at en af grundene til hans afgang var, at freelance-journalisten Laura Bassett offentliggjorde en artikel i GQ, hvor hun beskyldte Matthews for at være 'grov og upassende' over for hende, før hun var gæst i hans show.

Foto: JEFF KOWALSKY Vis mere Foto: JEFF KOWALSKY

Inden Bassett skød mod Matthews, var 'Hardball'-værten allerede kommet i en mediestorm, da han sammenlignede Bernie Sanders' overbevisende sejr i Nevada under primærvalget med nazisternes invasion af Frankrig i 1940.

Matthews åbnede mandagens show ved at sige:

'Lad mig starte med min overskrift i aften: Jeg går på pension. Dette er den sidste Hardball på MSNBC. Som I ved, elskede jeg hvert minut i mine 20 år som vært for Hardball. Hver morgen læser jeg aviserne, og jeg elsker at komme på arbejde. Ikke mange mennesker har haft dette privilegium.'

Matthews kommenterede også på Laura Bassets påstande om sexchikane mod tv-værten:

'Komplimenter til en kvindes udseende, som nogle mænd, inklusive mig, måske engang forkert troede var okay. Men det var forkert dengang og bestemt i dag. Og jeg er ked af, at jeg er kommet med de kommentarer.'

Til sidst tilføjede Chris Matthews, at han altid vil være stolt over det arbejde, han har udført med Hardball, som han startede tilbage i 1997.

Ifølge Daily Mail har en talsperson fra tv-stationen fortalt, at det dog var planen, at Chris Matthwes skulle gå på pension inden længe.

Men de sidste ugers hændelser har altså fremskyndet den pension.