En villa ved Comosøen i Italien, der er ejet af den russiske tv-vært Vladimir Solovyovs, blev tidligt onsdag sat i brand.

Brandvæsnet rykkede ud til stedet og fik slukket ilden, der menes at være påsat.

Brændende bildæk var efter sigende blevet kastet på villaen. Det skriver flere medier heriblandt Newsweek.

Politiet efterforsker nu hændelsen, men de har i øjeblikket ingen mistænkte i sagen. Ifølge lokale italienske medier er politiets førende teori, at branden blev påsat i protest mod den russiske TV-vært.

Det er villaen i Loveno Sopra Managgio i norditalien, som har været i brand tidligt onsdag.

Den russiske TV-vært og journalist Vladimir Solovyovs er tæt knyttet til Ruslands præsident Vladimir Putin. Og det har han også måtte bøde for i Italien.

TV-værten ejer nemlig tre ejendomme i Italien, der alle er blevet beslaglagt af myndighederne, efter at tv-værten er blevet pålagt sanktioner for hans tilknytning til den russiske præsident.

Og det er villaen i Loveno Sopra Managgio, at der formentlig er blevet påsat en brand.

Vladimir Solovyovs betragtes af flere som en af Vladimir Putins vigtigste stemmer i de russiske medier.

Herunder er en video med Vladimir Solovyovs, hvor han hævder, at massakren i den ukrainske by Bucha er blevet udført og manipuleret af britiske specialister.

#Russian propagandist Vladimir #Solovyov says the massacre of #Bucha is the work of #British specialists because the words "Bucha" and "butcher" sound similar. pic.twitter.com/FTdlQXBQ4o — NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2022

TV-værten Vladimir Solovyovs ejer også en villa i Pianello del Lario. Den villa ligger også tæt på Comosøen.

Og den villa er blevet udsat for hærværk samme dag, som den russiske TV-værts anden villa blev sat i brand.

Villaens pool er farvet rød, og der er blevet skrevet og kastet med rød maling på villaen.

V. Solovyovs og killer, står der på indgangen til en af den russiske tv-værts villaer i Italien.

Hans to ejendomme ved Comosøen i norditalien anslåes til at have en samlet værdi på 8,7 millioner dollars. Det svarer til knap 60 millioner danske kroner.

Og husene ligger faktisk ikke så langt fra George Clooneys villa ved søen, skriver Newsweek.

Vladimir Solovyovs' pool er malet rød.

TV-værten Vladimir Solovyov har længe været loyal over for Vladimir Putin og hans internationale militærkampagner.

»Vi kæmper ikke mod en ukrainsk hær lige nu, men mod en veltrænede, internationale og organiserede nazister. Nazister fra hele verden. Hele denne nazistflok kommer for at jage russerne,« har Vladimir Solovyov sagt i sit russiske tv-program Rossija-1. Det skriver VG.

Siden begyndelsen af ​​krigen i Ukraine har TV-værten kun gentaget de samme udtalelser om den 'særlige millitæroperation' i Ukraine.