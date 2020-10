Tv-værten Tova O'Brien kigger ned i bordet. Løfter hånden og vifter afværgende med den med små, hurtige bevægelser .

Et splitsekund senere gør O'Brien noget usædvanligt – som hun nu bliver hyldet for over hele verden.

På direkte tv afbryder hun prompte sin gæst, formanden for partiet Advance New Zealand, Jami-Less Ross.

»Nej, nej, nej. Jeg vil ikke høre noget af det vrøvl,« siger det newzealandske medie Newshubs politiske redaktør og interviewer Tova O'Brien bestemt.

Jami-Less Ross beklager sig over, at han ikke får lov at tale færdig og argumentere for sit standpunkt – at coronavirus ikke er farligere end almindelig influenza.

Men som du kan se i videoen herunder, får det ikke Tova O'Brien til at bøje sig. Tværtimod.

»Hvis du er gæst i mit program og kommer med påstande, som faktuelt er forkerte, så kan jeg faktisk gøre det (afbryde sin gæst midt i hans forklaring, red.),« siger hun.

Derefter går Tova O'Brien videre til næste spørgsmål. Efterfølgende er hun blevet hyldet for sin præstation langt ud over New Zealands grænser.

One of the most amazingly savage interviews you'll ever watch. She has no chill whatsoever. It's like watching someone's anxiety dream pic.twitter.com/ceCAyiTM3g — Owen Jones (@OwenJones84) October 18, 2020

Både journalister, forskere og almindelige mennesker roser O'Brien for at stå fast og skyde en udbredt konspirationsteori om coronavirus ned under interviewet.

»Et mesterstykke af et interview med en politiker af New Zealands Tova O'Brien – et af de bedste interviews med en politiker, jeg har set. Også et af de mest underholdende,« skriver journalisten Glenn Greenwald på Twitter.

»Det her er Tova O'Brien, og hun har nogle fans her i USA,« skriver CNN-journalisten Jake Tapper på Twitter.

Interviewet med Jami-Less Ross fandt sted efter, at Advance New Zealand ikke havde fået nok stemmer til at komme ind i New Zealands parlament ved lørdagens valg.

Blandt andet derfor er ikke alle begejstrede for Tova O'Briens facon.

Flere Twitter-brugere mener, det er unødvendigt at træde på en mand, der allerede ligger ned, mens andre mener, at hun var lige lovlig selv-iscenesættende.

Men langt de fleste hylder Tova O'Brien for at være kritisk overfor sin gæst.

Hvad synes du? Se klippet herover og deltag i afstemningen.

Synes du, Tova O'Brien gør det rigtige, da hun afbryder sin gæst?

Newshub-værten fandt dagen derpå ud af, at hun pludselig var blevet et samtaleemne over store dele af verden.

»Wow! Det var alligevel noget at vågne op til,« skrev Tova O'Brien på Twitter søndag.

Og interviewet med Jami-Less Ross? Ja, det endte med endnu en løftet pegefinger fra tv-værtens side.

Tova O'Brien afsluttede med at fortælle sin gæst, at han ikke vil blive inviteret i studiet igen.

Praktisk talt alle studier peger på, at coronavirus er markant farligere og mere dødelig end almindelig influenza.