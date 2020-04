Den britiske tv-vært Victoria Derbyshire gik live på BBC med en skjult besked skrevet på håndryggen.

Beskeden bestod af 11 cifre og var et råb om hjælp.

51-årige Victoria Derbyshire var dog ikke den, der havde brug for hjælp.

De 11 cifre skrevet på bagsiden af hendes hånd var i stedet et opråb i forhold til de stigende voldsproblemer, der siden corona-krisen er registreret i britiske hjem.

The National Domestic Abuse hotline has seen a 25% increase in calls & online requests for help in past week



During the lockdown there’s also been a daily rise in people going on the helpline website & last wk that figure was up by 150%



The helpline is open 24/7 pic.twitter.com/onHBSfhERV — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) April 6, 2020

De 11 cifre udgjorde telefonnummeret til den nationale hotline for vold i hjemmet i Storbritannien, hvor antallet af opkald - siden corona-krisen lukkede store dele af det britiske samfund ned - er steget med 25 procent.

Det skriver CNN.

Voldsplagede hjem i hele verden

Storbritannien er langt fra det eneste sted i verden, hvor isolationen som følge af corona-virussen medfører mere vold inden for hjemmets fire vægge.

I store dele af verden er der meldinger om stigninger i omfanget af vold i hjemmet, og ifølge FN er problemet så stort, at generalsekretær, António Guterres, mandag gik ud med en opfordring til verdens regeringer om at tage hånd om det.

»Vold er ikke begrænset til slagmarken. For mange kvinder og piger lurer truslen der, hvor de ellers burde være sikrest. I deres egne hjem,« lød det fra FN-generalsekretær, António Guterres.

Ifølge AFP og Reuters er der sket en tredobling i antallet af meldinger om vold mod kvinder i Kina.

I Indien er antallet fordoblet, imens franske krisecentre har oplevet en tredjedel flere henvendelser om vold i hjemmet, siden udgangsforbuddet trådte i kraft.

I Australien er der i kølvandet på corona-krisen foretaget 75 procent flere googlesøgninger efter hjælp mod vold i hjemmet.

Og i Tunesien var der i sidste uge af marts 40 henvendelser om vold mod kvinder. I samme uge sidste år var der syv.

Gjorde det for at hjælpe

I en mail til CNN skriver Victoria Derbyshire, at hun skrev den hemmelige besked på sin hånd om morgenen og lagde et billede af det på Twitter.

Men i stedet for at vaske nummeret væk lod hun det sidde, da hun gik live på tv

»Jeg lod nummeret stå på min hud i håb om, at det kunne hjælpe nogle af de millioner, der så med efter klokken ni om morgen på BBC 1,« skriver hun.