Den mexikanske tv-vært Roger Gonzales blev taget i at røre en kvindelig kollega på brysterne gentagene gange under en live-udsendelse. Selv kalder han det for en fejl.

Episoden skete under en udsendelse af programmet 'Todu on Show'.

Her krammede de fire værter, Cyntiha Rodriguez, Claudia Lizaldi, Fernando del Solar og Roger Gonzales hinanden for et øjeblik.

Og idet Roger Gonzales læner sig ind til de andre i flokken, kan man se, at han først tager sin kollega, Cynthia Rodriguez, på det højre bryst, hvor efter han placerer sin hånd på det venstre bryst.

Berøringen får da også Cynthia Rodriguez til at se en smule misfornøjet ud, idet hun placerer sin egen hånd på Roger Gonzales'. Måske for at fjerne sin mandlige kollegas hånd.

Flere mexianske medier har efterfølgende spurgt Roger Gonzales ind til episoden, hvilket også har fået ham til at beklage, selvom han påpeger, at der var tale om et uheld.

Siden da har han også beskrevet den noget pinlige historie på sin Instagram.

'I dag var en af de pinligste dage i mit liv. Jeg tog fejl af skulderen,' skriver han og tilføjer, hvad der synes at være en specificering af, at der ikke er dårlig stemning blandt værterne.

'Heldigvis er vi en stor familie, og vi grinede hele dagen over forvirringen. Undskyld!'.

Trods de uheldige berøringer tager Cyntiha Rodriguez dog situationen i stiv arm og synes at have tilgivet sin kollega.

'Jeg troede, det var Claudias (en af værterne, red.) hånd, men jeg ved, det ikke var din mening min ven.' skrev hun i kommentarfeltet.

Du kan se episoden øverst i artiklen.