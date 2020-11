Flere medier har nu udråbt Biden til vinder af det amerikanske præsidentvalg, og det har fået en tv-vært til at bryde ud i gråd på direkte tv.

Der er tale om den politiske kommentator Van Jones, der på CNN ikke kunne holde tårerne tilbage, da han bliver spurgt af værten:

»Hvad tænker du?«

Mere skulle der ikke til. Van Jones rømmer sig og kigger derefter ned i bordet. Da han efterfølgende svarer, bliver gråden tydeligere og tydeligere i hans stemme, indtil han til sidst bryder sammen af glæde.

»Det er nemmere at være forælder denne morgen. Det er nemmere at være far. Det er nemmere at fortælle sine børn, at ens karakter har betydning, at sandheden har betydning, at være en god person har betydning.«

Herefter tørrer Van Jones øjnene og fortsætter:

»Og det er nemmere for rigtig mange mennesker. Hvis du er muslim i dette land, skal du ikke være bange for om præsidenten ønsker dig her, hvis du er indvandrer, skal du ikke bekymre dig for, om præsidenten får dine børns sendt væk eller sende dig hjem uden grund,« siger Van Jones, der jævnligt tørrer øjnene.

Efterfølgende fortæller han, hvordan Bidens sejr er retfærdig for en masse mennesker, som virkelig har lidt.

Her nævner han blandt andre George Floyd. En sort amerikansk mand, der blev slået ihjel af en betjent, der holdt sit knæ på George Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder, men George Floyd mange gange sagde, at han ikke kunne trække vejret.

En hændelse, der for alvor fik sat fokus på sortes rettigheder og systematisk politivold mod sorte.

»Det var ikke kun George Floyd. Mange mennesker har følt, at de ikke kunne trække vejret,« siger Van Jones.

Kommentatoren mener, at folk er blevet kvalt af Trumps mange daglige tweets, som har fået hans vælgere til at blive grovere og grovere.

Men det tror kommentatoren, der bliver lavet om på nu. At folk nu kan handle og komme ud med varerne til bilen, uden at folk kommer med racistiske tilråb.

»Det er en stor ting, at vi endelig får fred,« siger Van Jones, der selv er sort amerikaner, og afslutter med at sige, at det er en god dag for USA for rigtig mange mennesker.