Den amerikanske tv-journalist Rachel Maddow brød sammen, mens hun fortalte breaking news om Trumps håndtering af migrantkrisen i USA.

Et telegram om Donald Trumps tiltag mod uledsagede migrantbørn blev for meget for en nyhedsoplæser på den landsdækkende nyhedskanal MSNBC.

Under en live nyhedsudsendelse fik hun stukket et telegram i hånden, hvor der stod, at babyer og unge børn nu bliver sendt til teltlejre i Texas, efter at være blevet tvunget væk fra deres forældre ved grænsen til Mexico.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to "tender age" shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR — Justin Baragona (@justinbaragona) June 20, 2018

»Det her er utroligt,« sagde Rachel Maddow da hun læste telegrammet.

Under sin oplæsningen begyndte hendes stemme at knække over. Hun holdt sit hoved nede og holdt en finger op i luften, mens hun kæmpede for at få ordene ud.

Migrantbørn i en teltlejr i Tornillo, Texas. Trumpadministrationen bruger faciliteten til at huse immigrantbørn, der er blevet adskilt fra deres familier, da de forsøgte at komme ind i USA under administrationens nul-tolerance politik. Foto: JOE RAEDLE Vis mere Migrantbørn i en teltlejr i Tornillo, Texas. Trumpadministrationen bruger faciliteten til at huse immigrantbørn, der er blevet adskilt fra deres familier, da de forsøgte at komme ind i USA under administrationens nul-tolerance politik. Foto: JOE RAEDLE

Mere end 2.300 børn er blevet taget fra deres forældre på den Mexicanske grænse siden Det Hvide Hus annoncerede sin nul-tolerance politik. Regeringen har fået massiv kritik over billeder, der viser børn i bure i US Border Patrols varetægt. Tre teltlejre til børn er blevet oprettet i Texas og et fjerde er på vej i Houston. Advokater og sundhedspersonale, der har besøgt teltlejren i Rio Grande beskriver legestuer fyldt med grædende børn i børnehavealderen.

Rachel Maddow var så følelsesmæssigt påvirket, at hun spurgte producerne, om de kunne klippe til en grafik, men da grafikken ikke var klar, fortalte hun seerne, at hun blev nødt til at stoppe programmet.

»Det var alt for i aften,« sagde hun grådkvalt.

Ugh, I'm sorry.



If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.



What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:



1/6 — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) June 20, 2018

Efterfølgende har Rachel Maddow beklaget over for seerne:

»Om ikke andet, er det mit job at være i stand til at tale, mens jeg er på tv,« skriver hun.