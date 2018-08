En tv-transmitteret tale af Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, ved en udendørs militær begivenhed er pludselig blevet afbrudt.

Soldater kunne ses sætte i løb, før transmission stoppede, skriver nyhedsbureauet Reuters natten til søndag dansk tid.

Mens Maduro talte om Venezuelas økonomi, gik lyden pludselig.

Maduro og andre omkring ham på podiet kiggede derefter alle op med et forskrækket udtryk. Derefter panorerede kameraet væk fra Maduro og over til snesevis af soldater, som begyndte at løbe.

ÚLTIMA HORA | VIDEO - Situación irregular en la avenida Bolívar de Caracas durante Cadena Nacional de Maduro en acto con la GNB.

VTV cortó de emergencia la transmisión oficial. pic.twitter.com/SMZeFZlRv4 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 4. august 2018

Det er uklart, hvorfor den direkte tv-sending er afbrudt. Informationsministeriet i Caracas har endnu ikke svaret på henvendelser, skriver Reuters.

Sikkerhedsfolk undersøger en bygning i forbindelse med afbrydelsen af præsidentens tale. Foto: JUAN BARRETO

Billedet her er fra den militære begivenhed i Venezuela. Foto: JUAN BARRETO

