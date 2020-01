Over 11 millioner amerikanske tv-seere fulgte i tirsdags med i den første direkte transmission af rigsretssagen imod den amerikanske præsident, Donald Trump.

I fire og en halv time debatterede de demokratiske anklagere og de republikanske forsvarer. Og fordelt på syv forskellige kanaler, bl.a CNN, FoxNews og MSNBC fulgte de mange millioner med i 'hele' eller 'næsten hele' debatten.

Det viser en undersøgelse foretaget af CNN og New York Times.

Dette tal overstiger ifølge New York Times de første forventinger med hele 300 procent. Og ifølge Huffinton Post gør de uventet høje seertal sagens hovedperson nervøs.

På tv i denne bar i New York kører rigsretssagen også. Foto: STEPHANIE KEITH - AFP

Således slog Donald Trump onsdag sin hidtidige éndags twitter-rekord med hele 141 tweets inden klokken slog 18:00.

»Trump er tydeligvis besat af rigsretssagen. Han fastholder, at han er ligeglad. Men alligevel følger præsidenten hver en lille detaljer. Og det er tydeligt, at han er nervøs. Han vil altid blive husket som den tredie amerikanske præsident, der blev stillet for en rigsret. Den slags passer ikke præsidentens ego.«

Sådan siger MSNBC's 'Hardball'-vært Chris Matthews under kanalens dækning af sagen imod Trump.

Lige nu er det demokraterne, der leverer deres åbningsbemærkninger i sagen, hvor Donald Trump er anklaget for at misbruge sin magt og siden forhindre kongressen i at gøre deres arbejde.

Donald Trump kommer faretruende tæt på at sige undskyld til John Bolton. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Demokraternes første store mål er at introducere Trumps forhenværende sikkerhedsrådgiver John Bolton som vidne i sagen. Trump fyrede Bolton, efter denne havde kaldt præsidentens personlige advokat Rudolph Giuliani 'en håndgranat, der vil springe os allesammen i luften'.

Først sagde Donald Trump, at han ville ønske, at Bolton kunne vidne. Siden skiftede præsidenten mening og fastholdt istedet, at Boltons vidneudsagn ville være en potentiel trussel imod nationens sikkerhed. Og sent onsdag gjorde Donald Trump noget, han ellers aldrig gør. Præsidenten sagde (næsten) undskyld.

»Jeg ved ikke om han (Bolton, red.) og jeg skiltes under de bedste omstændigheder. Og det er nok mit ansvar. (it's on me, red.).«

»Den slags hører vil aldrig fra denne præsident. Trump kan ikke sige undskyld. Men det her er nok det tætteste, han er kommet,« siger Chris Matthews på MSNBC.

John Bolton er demokraternes drømmevidne. Donald Trump og republikanerne ser helst, at den for henværende sikkerhedsrådgiver bliver hjemme. Foto: SERGEI GAPON - AFP

Donald Trump er anklaget for at misbruge sin magt, da han i juli tilbageholdte vigtig militærhjælp til Ukraine for at tvinge landets nye præsident til at finde snavs på sin politiske modstander, Joe Biden.

Som Donald Trumps sikkerhedsrådgiver var John Bolton helt tæt på dette scenarie. John Bolton har selv meddelt, at han er villig til at vidne, hvis han bliver indkaldt af senatet.

Sagens demokratiske anklagere mener, at John Boltons indsigt og eventuelle afsløringer kan være altafgørende i sagen imod Trump.

Men det republikanske parti har flertal i senatet. Og det vil kræve mindst fire republikanske stemmer at indkaldte John Bolton som vidne.

Hvis nye vidner bliver indkaldt, kan rigsretssagen tage helt op til halvanden måned. Hvis ingen vidner og ingen nye dokumenter inkluderes, kan de hele ifølge New York Times være overstået på to uger.