Du husker hende måske som Lana fra tv-serien 'Smallville', men Kristin Kreuk har også været tilknyttet en 'sexkult', som i øjeblikket er ved at blive optrevlet. Nu taler skuespillerinden ud om sin rolle i gruppen, der er anklaget for at have rekrutteret slaver og brændemærket flere medlemmer.

Kristin Kreuk spillede igennem 10 år med i tv-serien 'Smallville', som handler om en ung Superman/Clark Kent, der forsøger at leve et normalt teenageliv med sine overnaturlige kræfter. Med i serien var også Allison Mack, der spillede Supermans bedste ven, Chloe Sullivan, mens Kristin Kreuk spillede Supermans kæreste, Lana Lang.



Uden for filmsettet blev de to skuespillerinder i 2005 en del af et andet fællesskab, gruppen ‘Nxivm’ (udtales Nexium, red.).



Nxivm, der beskriver sig selv som en selvhjælpsgruppe - er af flere eksperter bliver beskrevet som kult-lignende - levede højt på de to skuespillerinders stjernestatus. Tv-stjernerne tiltrak endnu flere medlemmer, hvoraf flere skulle bruges som sexslaver, påståes det.

Kristin Kreuk taler ud

Sidste år stod tidligere medlemmer frem hos New York Times med gyselige detaljer om Nxivms foretagender, og i sidste uge blev gruppens leder, Keith Raniere, anholdt.

I den forbindelse gik Kristin Kreuk på Twitter for at tage afstand fra Nxivm og forklare, at hun ikke havde været med til at rekruttere medlemmer.



På Twitter skriver hun:

'Da jeg var omkring 23 år, tog jeg et Udvidet Success Program/Nxivm ‘intensiv’, som jeg opfattede som et selvhjælpskursus eller et kursus i personlig udvikling, der hjalp mig med at håndtere min tidligere generthed, hvorfor jeg fortsatte i programmet. Jeg forlod gruppen for cirka fem år siden og har siden haft minimal kontakt til dem, der stadig er involveret. Beskyldningerne om, at jeg var en del af ‘inderkredsen’, eller at jeg rekrutterede kvinder som ‘sexslaver’, er direkte falske. Mens jeg var i gruppen, oplevede jeg aldrig nogen form for ulovlig eller forbryderisk aktivitet.'

— Kristin Kreuk (@MsKristinKreuk) 29. marts 2018

Skuespillerkollegaen blev i gruppen

Kristin Kreuk fortæller, at hun kun var i Nxivm, mens det blot var en gruppe, der fokuserede på personlig udvikling, og at hun forlod foretagendet, før aktiviteterne skulle være blevet dystre. Smallville-kollegaen, Allison Mack har såvidt vides ikke taget afstand fra gruppen. Hun stod ved lederens side gennem alt og var angiveligt også sammen med ham, da han tidligere på ugen blev anholdt.



Nedenunder ses et billede af Allison Mack, i sin rolle som Chloe Sullivan, som hun har lagt op på Instagram:

Heading to Florida over my birthday weekend!! Who's coming with me??? #tampabaycomiccon #celebratetogether #smallville

Nxivms tidligere pressemedarbejder, Frank Parlato, påstår, at Allison Mack skulle have været være bagkvinden bag den idé, at nye medlemmer skulle 'brændemærkes' med hendes og lederens initialer tæt på skridtet. Hun er hos TMZ blevet beskrevet som værende nært knyttet til Keith Raniere.

Afsløringer fra tidligere medlemmer

I juni sidste år begyndte kvinder at stå frem med deres oplevelser i den kult-omtalte gruppe. Kvinderne forklarede, at de blev lokket ind i gruppen via selvhjælpskurser, hvoraf nogle af kvinderne endte som sexslaver i en hemmelig undergruppe til Nxivm kaldet ‘Dominus Obsequious Sororium’ eller DOS.



Kvinderne hævder, at de blev tvunget til at afgive personlige ting og informationer til DOS såsom nøgenbilleder, for at kulten kunne bruge det til at afpresse dem, således at kvinderne ville blive i kulten og ikke afsløre, hvad der foregik.

Men på trods af de påståede afpresninger er mange kvinder stået frem i flere medier - blandt andet The New York Times - med voldsomme anklager mod Keith Raniere.

Og selv om skuespillerinden Kristin Kreuk er blevet beskyldt for at rekruttere flere af disse kvinder, fortæller hun nu på Twitter, at hun er glad for, at kvinderne står frem:

'Jeg er forfærdet og frastødt over, hvad der er kommet ud omkring DOS. Tak til alle de modige kvinder, der er stået frem og har delt deres historie for at afsløre DOS. Jeg kan ikke forestille mig, hvor svært det har været for jer. Jeg er dybt bekymret og flov over nogensinde at have været associeret med Nxivm. Jeg håber, at efterforskningen vil give retfærdighed til alle de påvirkede.'