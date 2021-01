Planer om olieledningen Keystone XL blev standset af Barack Obama og sat i gang igen af Donald Trump.

USA's tiltrædende præsident, Joe Biden, vil stoppe den omstridte olieledning Keystone XL mellem Canada og USA. Det rapporterer tv-stationerne CBC og CTV med henvisninger til kilder i Bidens stab.

Olierørledningen skal føre olie, der fremstilles af tjæresand i den canadiske provins Alberta, til amerikanske raffinaderier i Texas. Olierørledningen skulle transportere 500.000 tønder olie i døgnet, men den er blevet voldsomt kritiseret af miljøaktivister.

Den tidligere amerikanske præsident, Barack Obama, fik i den sidste del af sin embedsperiode, stoppet planerne om Keystone XL. Men under præsident Donald Trump blev beslutningen omstødt.

Men trods tilladelser og hjælp fra Trump er Keystone XL blevet bremset af domstolene - herunder af USA's højesteret - på grund af utilstrækkelige miljøgodkendelser. Derfor er arbejdet med at bygge olieledningen endnu ikke begyndt.

Modsat er olieledningen Dakota Access kommet i drift.

Keystone XL er en satsning til otte milliarder dollar.

Obamas ordre om at stoppe det omstridte projekt kom i 2015, efter at miljøforkæmpere havde protesteret mod projektet i over syv år.

Miljøorganisationer frygter, at olieprojektet ville medføre en markant øget risiko for lækager, som kan skade miljøet. Den er samtidig blevet kaldt en mindre CO2-bombe under forsøget på at håndtere klimaudfordringerne.

/ritzau/AFP