Nyhedsvært Richard Luis ansigt lå i de rette højtidelige folder, da han lørdag aften sluttede et nyhedsindslag om senator John McCains pludselige død af.

Men så skete der noget, der i den grad folk folk til tasterne hjemme i stuerne. ‘OMFG’ skrev én ligeud. Som i ‘Oh my fucking god’.

Den landsdækkende tv-station NBC - som er en af USAs største - sendte nemlig seerne direkte ind i favnen på to sumobrydere i bar overkrop med delfinmasker på hovedet. Som lavede sjove lyde med kroppen.

Ifølge Huffington Post var der ingen overgang overhovedet mellem de to vidt forskellige udsendelser.

NBC solemnly announces death of Sen. John McCain.



Wait for it. pic.twitter.com/xAqZ3HtvHa — Rob Beschizza (@Beschizza) August 26, 2018

Normalt ville et 'breaking news'-indslag enten blive efterfulgt af en reklameblok, et speak eller få sekunders sort skærm. Men intet af det kom.

Og det fik de sociale medier til at gløde.

‘Jeg har på fornemmelsen, at den person, der traf dén beslutning, ikke kommer til at træffe flere i fremtiden,’ som en bidende kommentar lød på Twitter.

‘America’s # 1 Network’ kalder NBC sig. Men efter lørdagens pinlige brøler er de nok rykket et stykke ned af listen.

Right! This was an huge mistake. I get the sense that whoever made that decision won’t be making many more in the future. — Alicia (@rubiesdiamonds) August 26, 2018

Det var hovedkanalen i New York, der overtog signalet i hele landet, da nyheden om den populære senator og tidligere præsidentkandidat John McCains død breakede i USA lørdag.

Der blev stillet om til nyhedsstudiet, hvor nyhedsvært Richard Lui højtideligt og alvorligt offentliggjorde dødsfaldet med en ‘Special Report’.

Afbrydelsen kom midt i en genudsendelse af kvartfinalen i talentshowet ‘America’s Got Talent’.

Blandt de tilbageværende talenter var altså sumobryderne. Og de knirkelyde, de kunne sige med kroppen.

omfg — Gavin Purcell (@gavinpurcell) August 26, 2018

Dem valgte stationens producere altså at hoppe direkte tilbage til efter det alvorlige nyhedsindslag.

‘Fyr den producer’ skrev én på Twitter.

‘Måske skulle de lige have trukket vejret en ekstra gang’ lød en en anden kommentar.

Præcis hvor røde ører NBCs ledelse har, vides endnu ikke. Ifølge Huffington Post har tv-stationen endnu ikke kommenteret den respektløse fejl.

What in the everloving fuck did I just watch — The Volatile Mermaid (@OhNoSheTwitnt) August 26, 2018

Men Twitter har masser.

‘Hvad fanden var det, jeg lige så?’