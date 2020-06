I de halvandet år, der er gået, siden Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst fra sit hjem, er den blevet omtalt igen og igen:

Den bitcoin-adresse som milliardærfruens formodede kidnappere har brugt til at kommunikere med hendes mand, rigmanden Tom Hagen.

Det var den adresse, som familien brugte sidste år, da de bad bortførerne om et livstegn fra deres hustru og mor.

Men den meget omtalte bitcoin-adresse i Hagen-sagen er blevet afsløret og kan nu bruges af hvem som helst.

Ingen har hverken set eller hørt noget til Anne-Elisabeth Hagen, siden hun forsvandt en oktoberdag i 2018. (Arkivfoto) Foto: Privat Vis mere Ingen har hverken set eller hørt noget til Anne-Elisabeth Hagen, siden hun forsvandt en oktoberdag i 2018. (Arkivfoto) Foto: Privat

Det mener i hvert fald ekspert i kryptovaluta, Torbjørn Bull Jenssen, som reagerer på en artikel, den norske tv-station NRK bragte for nylig.

Her offentliggjorde NRK dele af en kodet besked, som Hagen-familien har sendt til bitcoin-adressen.

»Der er ingen tvivl om, at NRK har gjort det lettere at finde adressen, og at hvem som helst nu kan sende beskeder her,« siger eksperten til det norske fagblad Journalisten.

Kommunikationen mellem Tom Hagen og hans kones formodede bortførere er sket i kodede beskeder gennem et system, der er beregnet til overføring af kryptovaluta.

Politiet mistænker Tom Hagen for at have spillet en rolle i sin kones forsvinding. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp Vis mere Politiet mistænker Tom Hagen for at have spillet en rolle i sin kones forsvinding. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Fremgangsmåde blev beskrevet i det trusselsbrev, som lå i Hagen-parrets hjem på Sloraveien i Lørenskog, da den norske forretningsmand 29. oktober 2018 kom hjem til et tomt hus.

Da familien bad om at se et billede af Anne-Elisabeth Hagen, lød svaret:

'DÅRLIG TID. HURTIGT ELLER HUN ER DØ.'

Ifølge trusselsbrevet havde familien kun seks sætninger, de kunne bruge til at kommunikere. Hver besked havde sit unikke bitcoin-beløb.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets fælles hjem på sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: TORE MEEK Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets fælles hjem på sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: TORE MEEK

Disse sætninger var altså lavet af den formodede modpart. Det var dermed ikke muligt at bede om bevis på, at den forsvundne kvinde var i live.

Derfor lavede de en lille bitcoin-overførelse med en lille kodet besked, hvor de bad om bevis på, at fru Hagen stadig var i live.

Det skete ved hjælp af koden 'CEE FACE AE.'

Det er offentliggørelsen af de bogstaver, der gør krypto-eksperten bekymret.

»Man må være på et vist niveau, medium eller plus, men der er mange, som er på det niveau, og endnu flere kan få nogen til at udføre opgave for sig. I bund og grund er det så enkelt som at gennemføre en søgning i bitcoin,« siger Torbjørn Bull Jenssen til magasinet.

Han forklarer, at kommunikationen mellem parterne er foregået på en amatøragtig måde, og det kan i sig selv være afslørende, mener han.