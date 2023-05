Det var rent kaos. Det var det største lavpunkt nogensinde. Og det er, hvad vi kan forvente fra 2024.

Kritikken hagler ned over den amerikanske tv-station CNN oven på et opsigtsvækkende Donald Trump-interview, som rullede over skærmen onsdag aften lokal tid.

I bedste sendetid blev Donald Trump interviewet om en række emner, som har trukket overskrifter verden over:

Voldtægtsanklager, påstande om valgsvindel, Ruslands invasion af Ukraine og stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

Donald Trump vakte opsigt i bedste sendetid. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Donald Trump vakte opsigt i bedste sendetid. Foto: BRIAN SNYDER

»Jeg er tilbøjelig til at benåde mange af dem,« sagde han om dem, som stormede Kongressen, ligesom han – igen – nægtede at anerkende, at han tabte præsidentvalget i 2020.

Og det er dét, som CNN bliver kritiseret for. At de overhovedet giver Trump taletid og mulighed for at formidle sine påstande.

CNN selv har samlet en række kritikpunkter fra tv-seer, der overværede interviewet.

»Det var en interessant aften. Trumps første løgn kom efter et par sekunder, da han hævdede, at valget i 2020 er ugyldigt. Og det blev bare ved,« siger Jake Tapper, der er politisk journalist hos CNN.

Donald Trump har den seneste tid været under anklage for at have voldtaget den amerikanske journalist og forfatter E. Jean Carroll tilbage i 1996. Tirsdag blev han frikendt for voldtægt – men kendt skyldig i seksuelt overgrib, for hvilket han skal betale fem millioner dollar til Caroll.

»Det mest opsigtsvækkende er, at dagen efter, han blev dømt, gjorde han nar af hende (Carroll, red.). Og mange blandt publikum grinede,« siger Jake Tapper.

Udover, at CNN bliver kritiseret, høster tv-stationen også ros for at give plads til alle. Også Trump.

Altså: Tv-interviewet splitter i den grad det amerikanske folk, hvilket B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, også hæfter sig ved:

»Det vidner om, at USA er meget splittet politisk. Man kan jo argumentere begge veje. Nogle mener, tv-stationer er biased og fungerer som ekkokamre for politikere. Andre mener, at det er fint at give plads til alle i et åbent demokrati. Også til Trump.«

»Men det mest interessante er, at interviewet overhovedet finder sted. CNN har haft svingende seertal og har fået ny ledelse. Nu giver de plads til Trump, og det havde de formentlig ikke gjort for et par år siden. Og den chance griber Trump med alle kløer. Han vil have så bred en vælgerskare som muligt,« mener Jakob Illeborg.

Han mener dog, at alle tv-stationer kommer til at stå i svære situationer frem mod præsidentvalget i 2024.

»Han kommer med samme, ubegrundede påstande hele tiden. Samtidig kritiserer han enkeltpersoner, såsom Carroll. Og der har vi problemet. At hun ikke får genmæle. I hvert fald med det samme. Trump lever i sin egen verden og han blæser på, hvordan vi ser fakta.«

»Omvendt skal man også forstå argumentet om, at Trump formentlig bliver Republikanernes præsidentkandidat i 2024. Og derfor skal der naturligvis være plads til ham. Det gør det besværligt. For Trump er besværlig,« lyder det afsluttende fra Illeborg.