Warner Bros. Discovery og Harry Potter-forfatter J.K. Rowling mødtes for nylig for at tale om ny tv-serie.

Den første del af en tv-serie om Harry Potter ventes at udkomme i 2026 på streamingtjenesten HBO Max.

Det siger den administrerende direktør i mediekoncernen Warner Bros. Discovery, David Zaslev, ifølge flere amerikanske medier - blandt andet Variety.

Allerede i april løftede HBO Max og mediekoncernen sløret for serien. Her var det dog uvist, hvornår serien ville blive en realitet.

Men nu er holdet bag et skridt nærmere.

David Zaslev fortæller ifølge The Hollywood Reporter, at han for nogle uger siden mødtes med blandt andre forfatteren J.K. Rowling, der udkom med den første Harry Potter-bog for 27 år siden.

- Begge parter er henrykte over at skulle genstarte dette franchise. Vores samtaler har været fremragende, og vi kunne ikke være mere begejstrede for, hvad der venter forude, siger han.

Det er endnu uvist, hvem der skal instruere serien, og hvilke skuespillere der skal være med.

Skuespilleren Daniel Radcliffe, der har portrætteret Harry Potter i de otte film, har tidligere sagt, at han "absolut ikke opsøger" at skulle spille med i serien, skriver Variety.

"Harry Potter og De Vises Sten" var den første i den syv bog lange serie om den unge troldmand Harry Potter og hans venner Ron Weasley og Hermione Granger, der går på troldmandsskolen Hogwarts.

Den udkom i 1997. Fire år efter udkom den som film.

Af de syv bøger, der har dannet rammen om fortællingen om Harry Potter, var den sidste "Harry Potter og Dødsregalierne", som udkom i 2007.

Warner Bros. Discovery, der tidligere har produceret filmudgaverne af bøgerne, sagde i april, at hver sæson af serien vil være baseret på en af bøgerne.

Den kommende tv-serie står i skyggen af opsigtsvækkende udtalelser fra skaberen af Harry Potter-universet, J.K. Rowling.

Hun offentliggjorde i 2020 en række kontroversielle tweets om transkønnede kvinder og køn generelt, hvilket resulterede i en voldsom storm på det sociale medie Twitter, der nu hedder X.

Det har ifølge Variety fået flere fans til at sige, at de vil boykotte den kommende serie. Det har ikke fået Harry Potter-forfatteren til at rykke sig.

J.K. Rowling står fortsat ved sine udtalelser. Senest sagde hun i februar sidste år, at hun er ligeglad med sit eftermæle.

