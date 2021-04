Radioværten Julia Hartley-Brewer havnede i fedtefadet, da hun deltog i tv-programmet 'This Morning' i England.

Det gjorde hun, fordi hun kom med en kommentar vedrørende et billede, som kongehuset i Storbritannien offentliggjorde den 15. april. Du kan se episoden nederst i artiklen.

Billedet er et familiefoto af Dronning Elizabeth og hendes nu afdøde mand, Prins Philip, der sidder sammen med oldebørnene.

Hertil sagde radioværten Julia Hartley-Brewer, at ‘Meghan (Markle) sikkert er blevet fornærmet over fotoet, fordi det ikke inkluderer hendes barn (dronningens barnebarn red.),’ sagde hun i programmet This Morning.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

‘Hun synes sikkert, det er et racistisk billede, selvom det er blevet taget før Archie (Meghan og Harrys søn red.) overhovedet blev født.’

Og det fik seerne til tasterne på Twitter.

'Skammelig og fuldstændig foragtelig kommentar fra Julia Hartley-Brewer i dag omkring Meghan – og så endda foran en sort vært,' skriver Rebecca Fewtrell blandt andet på twitter.

Medgæsterne fortalte dog også hurtigt til Julia Hartley-Brewer, at hun var gået langt over stregen med sådan en kommentar.