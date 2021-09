En amerikansk tv-personlighed og dusørjæger har nu valgt at deltage i jagten på en forsvunden mand i en af landets mest opsigtsvækkende sager.

Dusørjægeren ved navn Duane Chapman – som er bedre kendt under navnet 'Dog the Bounty Hunter' – mener desuden allerede at have fundet et potentielt afgørende spor i sagen.

Det skriver Fox News og Independent.

Den amerikanske tv-personligheds datter, Lyssa Chapman, oplyste omkring midnat dansk tid, at hendes far havde fundet et spor, som han havde givet til politiet i sagen om den forsvundne 23-årige Brian Laundrie, der eftersøges i forbindelse med, at hans kæreste, 22-årige Gabby Petito, er blevet fundet død.

ARKIVFOTO af Duane 'Dog' Chapman med sin hustru, Beth.

»Jeg kan bekræfte, at Duane 'Dog' Chapman har et VARMT spor vedrørende Brians opholdssted. Far har kontaktet de relevante myndigheder. Bed en bøn, venner. Det kan være nu,« skrev hun på Twitter.

Siden har Duane Chapman – der blev et kendt navn, efter det lykkedes ham at fange Max Factor-arvingen Andrew Luster, som var eftersøgt for flere seksuelle overgreb tilbage i 2003 – selv løftet sløret for, hvad sporet går på.

Siden han lørdag meddelte, at han ville deltage i eftersøgningen, har han angiveligt modtaget mere end 1.000 henvendelser.

Nogle af de henvendelser har efter sigende ført ham på sporet af, at Brian Laundrie skal have besøgt et campingområde i Florida med sine forældre to gange i begyndelsen af september. Efter at han vendte alene tilbage fra den roadtrip, som han var taget på med sin kæreste.

Billedet her blev ifølge Gabbys Instagram taget på parrets første date. Hun vedhæftede billedet, da hun offentliggjorde, at Brian Laundrie havde været på knæ.

De to var tilbage i juli kørt afsted på turen, der efter planen først skulle slutte i oktober. Men allerede 1. september dukkede Brian Laundrie op hjemme i Florida. Uden Gabby. Og uden at ville svare på spørgsmål om, hvad der var sket med hende.

Ifølge den 68-årige Duane 'Dog' Chapman skal Brian og hans forældre efterfølgende to gange have besøgt campingområdet – men kun to af dem er blevet set forlade stedet igen.

Til Fox News fortæller han, at han mandag modtog tip om, at Laundrie-familien havde tilbragt nogle nætter i Fort De Soto Park.

Først fra 1. til 3. september, og derefter fra 6. til 8. september.

»De var registreret, gik gennem porten. De er på kamera. De var der. Vi mener, at hvis han ikke er der lige nu, så er vi sikre på, at han blev fanget af kamera, da han gik gennem porten, at han med sikkerhed var der,« siger Duane Chapman.

»Det, vi hører, er, at to personer angiveligt forlod stedet den 8. september. Tre personer ankom den 6. september, og to personer gik den 8.«

Brian Laundrie – der ikke er sigtet for noget i sagen, men ifølge politiet beskrives som 'en person af interesse' – forsvandt pludseligt fra sine forældres hjem, mens man var i gang med at lede efter hans savnede kæreste. Først tre dage senere meldte hans forældre til politiet, at deres søn var væk.

Siden har familiens advokat, Steven Bertolino, afvist, at forældrene ved, hvor Brian er, ligesom de også afviser, at de skulle have hjulpet ham med at stikke af.

Her ses et billede af Gabby Petito.

»De er bekymrede for Brian og håber, at FBI kan finde ham. Spekulationen i offentligheden og i dele af pressen – om at forældrene hjalp Brian med at forlade hjemmet eller i at undgå anholdelse – er forkert,« forklarer advokaten ifølge New York Post.

Det var 17. september, at forældrene meldte deres søn savnet. De oplyste i den forbindelse, at de sidste gang havde set ham 14. september, hvor han forlod hjemmet med en rygsæk og sagde, at han ville tage til Carlton Reserve i Florida.

Efter at have ledt efter den savnede Gabby Petito siden 11. september, blev hendes lig fundet 19. september i Grand Teton National Park i Wyoming.

En efterfølgende obduktion slog fast, at der var tale om et drab.

Den præcise drabsårsag er dog ikke oplyst.