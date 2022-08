Lyt til artiklen

Aktionen er ikke bare historisk. Den har også skabt yderligere splittelse i USA og enorm vrede.

På Fox News har værterne raset, på sociale medier er der blevet skreget justitsmord og selv på CNN har frustrationen over aktionen til tider været brutal.

»Når man laver en ransagning i den størrelsesorden, en så ekstrem eftersøgning, så vil alt andet end at finde koderne til atomvåbnene i Mar-a-Lago være et enormt selvmål for Biden-regeringen.«

Sådan sagde CNNs konservative politiske kommentator og tidligere mangeårige republikanske strateg Alice Stewart tirsdag på direkte tv.

Hun spejlede i mild grad, hvordan mange konservative i USA reagerede på FBIs ransagning af den tidligere præsident Trumps hjem Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida.

Nogle har ment, at der var tale om en politisk motiveret aktion, andre har ment, at man skulle trække støtten til FBI og mange har ment, at det var en gigantisk skandale.

Torsdag formiddag, lokal tid, kunne flere lokale medier i Cincinatti melde om en større politiaktion, da en bevæbnet mand forsøgte at få adgang til det lokale FBI-kontor.

Han mislykkedes med sit foretagende og blev efterfølgende skudt og dræbt af agenter, da han ville flygte fra stedet.

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Foto: CARLOS BARRIA

Den aktion kom ikke længe efter, at det officielt var blevet meldt ud, at FBI havde modtaget et stigende antal trusler som konsekvens af ransagningen af Trumps private bolig.

Manden, der forsøgte at trænge ind i FBI-kontoret i Cincinatti, havde selv forinden beskrevet sine intensioner på Donald Trumps sociale medie Truth Social. Her fremgik det også, at manden havde deltaget i det dødelige stormløb på Kongressen 6. januar 2020.

Den umiddelbare grund til, at FBI efter måneders forberedelse valgte at ransage Donald Trumps private hjem, har lydt, at den tidligere præsident formentlig havde taget en række dokumenter og genstande med sig fra Det Hvide Hus, som i virkeligheden skulle afleveres til det præsidentielle arkiv.

Blandt de dokumenter skulle også være flere, som var stemplet som fortrolige. Hvis det passer, kan det give op til fem års fængsel – en lov Donald Trump selv underskrev, da han var præsident.

Men torsdag kunne Washinton Post komme med en noget overraskende nyhed. En nyhed, som får Alice Stewarts udtalelser til nærmest at få et profetisk skær.

Med kilder helt tæt på beslutningen om at ransage Mar-a-Lago kunne den verdensberømte avis fortælle, at der blandt de fortrolige dokumenter, som man regnede med at finde ved ransagningen, skulle være dybt fortrolige dokumenter om USAs atomvåben.

Dokumenter, som kunne være lig med et foruroligende sikkerhedsbrud, hvis de skulle falde i hænderne på agenter fra fremmede magter.

Efter de voldsomme reaktioner på ransagningen har den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, været ude og fortælle, at det var ham personligt, der gav det endelige ja til beslutningen om at gå efter Trumps private bolig.

Mar-a-Lago i Florida. Foto: JOE RAEDLE

Og i samme ombæring kunne Garland også fortælle, at han nu forsøger at få offentliggjort den ransagningskendelse, som ligger til grund for selve aktionen.

Senere fredag bør vi alle blive klogere på, om han får succes med det.

USA holder vejret.