Den britiske tv-kendis Jack Osbourne, der er søn af rockstjernen Ozzy Osbourne, skal skilles fra sin kone Lisa Stelly.

Det meddeler den 32-årige Jack Osbourne og hans nu forhenværende hustru Lisa i et opslag på Instagram.

Øverst ses, hvordan Jack Osbournes mor, Sharon, fortæller om sønnens sygdom

'Hej. Nyheden om, at vi går hver til sit, kommer nok lidt som et chok for alle. Men vi vil gerne mane rygter til jorden og dele med jer, hvad der foregår,' indleder de to opslaget.

Jack Osbourne blev for alvor verdenskendt, da han og resten af Osbourne-familien kort efter årtusindeskiftet medvirkede i et realityprogram på MTV, hvor seerne fik et sjældent indblik i den til tider lidt skøre families hverdag.

Arkiv Foto: GUS RUELAS Arkiv Foto: GUS RUELAS

I opslaget på Instagram, fortæller Jack Osbourne videre, at parret i flere år har forsøgt at få forholdet til at fungere, men nu har besluttet at gå hver til sit at hensyn til familien. Han understreger samtidig, at han og Lisa fortsat vil forblive bedste venner og være dedikeret til at opdrage parrets tre børn sammen.

'Vi har haft syv smukke år sammen som par, fyldt med de mest fantastiske øjeblikke, og vi er for evigt taknemmelige over for hinanden for det. Vi er skuffede, men overbeviste om, at vi vil fortsætte med at udvikle vores forhold som deleforældre og bedste venner.'

Læs hele Instagram-opslaget: