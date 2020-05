Det svenske multitalent; eks-bokseren, skuespilleren og tv-værten Paolo Roberto kan ende med at få en hård fængselsstraf, efter han torsdag aften blev arresteret for at købe sex i et lejlighedskompleks i Östermalm.

Egentlig har Paolo Roberto allerede fået en bøde på 17.500 danske kroner, men ifølge den svenske kriminolog Leif GW Persson kan Paolo Roberto have gjort sig skyldig i uagtsom voldtægt og kan derfor få op til fire års fængsel.

Det skyldes, at Paolo Roberto i et tv-interview selv har givet udtryk for, at der ikke var samtykke fra kvindens side.

Til det siger Leif GW Persson:

»Det, han siger, kan opfattes som uagtsom voldtægt, og der er en maksimumsstraf på fire års fængsel. Hvis den kvinde, han har haft sex med, er blevet taget hertil ved hjælp af menneskehandlere, skal man finde ud af, om han var klar over det. Vidste han det, kommer han i fængsel, men det vil han nok ikke sige,« siger Leif GW Persson.

Det var allerede dagen efter hændelsen, at Paolo Roberto fortalte om det hele til den svenske tv-station TV4.

»At man køber en anden kvindes krop - sikkert en som er tvunget til det. Hun er der ikke, fordi det er rart,« fortalte Roberto til TV4.

Den kvindelige vært, der interviewede Roberto, spurgte ind til, om han havde tænkt på, at det kunne være organiseret kriminalitet og menneskehandlen.

Det havde han.

Han svarede værtinden, at det er det mest beskidte og absolut grimmeste, man kan gøre mod et andet menneske.

Og det er lige præcis de udtalelser, der kan sende Paolo Roberto i fængsel. Mandag vil de svenske anklagere undersøge sagen nærmere, efter flere juridiske eksperter har udtalt, at han i TV-interviewet indrømmer at have gjort sig skyldig i uagtsom voldtægt.

Uagtsom voldtægt blev en del af loven om samtykke, der blev indført i Sverige i 2018.