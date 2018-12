Et tilsyneladende helt almindeligt nyhedsindslag med en kvindelig forsker vækker opsigt i Rusland. Videnskabskvinden er nemlig blevet genkendt som ingen ringere end Putins ukendte datter.

I næsten 20 år er det lykkedes den russiske præsident at holde sit privatliv så privat, at det faktisk er meget lidt, den almindelige russer ved om deres øverste leders familie.

Derfor spærrede mange da også øjnene op, da en ung, kvindelig forsker i sidste uge dukkede op i et nyhedsindslag på det russiske stats-tv.

Kvinden, den 32-årige Katerina Tikhonova, er nemlig Vladimir Putins yngste datter.

Putin's younger daughter, Katerina Tikhonova, was on Russian TV last night promoting her science foundation, which has contracts from lots of big Kremlin companies. I think this is her first official TV appearance.



Hun optrådte i tv-programmet som direktør for et videnskabeligt institut og blev interviewet om forskellige enheder, som kan afkode hjernes impulser.

Der gik dog ikke lang tid, før Twitter begyndte at syde med rygterne om, at forskeren var identisk med Putins yngste datter.

I Rusland er der ikke tradition for, at præsidenten viser sig offentligt med sin familie, og han bruger dem heller ikke til at brande sig selv, som vi for eksempel kender det fra USA.

Vladimir Putin og hans ekskone Lyudmila i 2012. Foto: RIA Novosti

Russiske eksperter var da heller ikke sene til at se datterens medieoptræden som et tegn på, at Putin ønsker at vise, at 'der er mere end én Putin, som arbejder for os.'

Selv om Putin har holdt sine børn helt væk fra offentlighedens søgelys, er det almindelig kendt, at han har i hvert fald to døtre, Maria og Katerina, som han fik i sit ægteskab med hustruen Lyudmila. De gik fra hinanden i 2013.

Dette barndomsbillede af døtrene er det eneste, som ligger under Putins officielle biografi. Foto: kremlin.ru

Storesøsteren Maria blev født i Leningrad i 1985, men Katerina kom til verden året efter, da familien boede i Tyskland, mens Putin arbejdede for KGB.

Indtil nu er der kun ganske få billeder af døtrene. Katerina blev sidst fotograferet offentligt i 2014, da hun stillede op til VM i akrobatisk rock’n’roll-dans. I dag har hun en ledende stilling på universitetet i Moskva.

Yngste datter Jekaterina Tikhonova stillede i 2014 op til verdensmesterskaberne i akrobatisk rock'n'roll dans. Foto: REUTERS/Jakub Dabrowsk

Hun har været gift med en yderst velhavende og magtfuld mand. Han tilhører Sjamalov-familien og er efter sigende god for 13 mia. kr.

Da de blev gift på et russisk skisportssted i 2013, forlyder det, at alle gæsterne blev afkrævet et tavshedsløfte og afleverede deres mobiltelefoner ved indgangen.

Ægteskabet gik i stykker i begyndelsen af 2018.

Et af de få officielle billeder af Vladimir Putin og hans eks-kone. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI/Reuters

Putin har tidligere sagt om sine børn, at det var hans kone, der opdragede dem, da han selv havde en tendens til at forkæle dem.

Han har også forklaret, at både hans børn og børnebørn 'lever som helt almindelige mennesker.'

»Sagen er, forstår du, jeg ønsker ikke, at de skal vokse op som kongelige prinsesser,« sagde han i et interview i 2017, da han blev spurgt om sine børn.

I 2007 viste Vladimir Putin sig offentligt med en anden datter, Maria Putina. Foto: ALEXANDER NEMENOV

»De skal have et normalt miljø og helt almindelig omgang med andre børn. I det øjeblik, jeg fortæller deres navne og alder, så bliver de genkendt med det samme, og så vil de aldrig kunne leve i fred,« sagde han dengang.

Dengang bekræftede han dog også, at døtrene arbejdede inden for forskning og uddannelse.