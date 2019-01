Klokken præcis 21:00 tonede den amerikanske præsident Donald Trump frem på de amerikanske tv-skærme.

Istedet for en timelang tale, som nogle havde spået, var det hele overstået på ti minutter. Men i sit argument for at opføre en 12 meter høj mur langs grænsen imellem USA og Mexico, lagde præsidenten ikke fingre imellem. Og med øjnene rette lige ind i kameraet, sagde Trump:

»I løbet af de sidste to år har vores specielle grænsepoliti (ICE) anholdt 266.000 illegale immigranter med kriminel baggrund. Immigranter, der er sigtet for 100.000 overfald, 30.000 sex-forbrydelser og 4.000 voldsomme mord. Igennem årene er tusindvis af amerikanere blevet brutalt myrdet af illegale immigranter. Og tusinder vil dele denne skæbne, hvis vi ikke handler nu. Hvor meget amerikansk blod må flyde, før kongressen reagerer.«

Donald Trump foran en prototype af den mur, han ønsker opført langs grænsen til Mexico. Foto: Kevin Lamarque - Ritzau Vis mere Donald Trump foran en prototype af den mur, han ønsker opført langs grænsen til Mexico. Foto: Kevin Lamarque - Ritzau

I øjeblikket er store dele af det amerikanske statsapparat lukket ned, fordi det demokratiske og det republikanske parti ikke kan blive enige om det kommende års budget.

Donald Trump forlanger 5,7 milliarder dollar (33 milliarder danske kroner), så opførslen af den 12 meter høje mur langs USAs sydlige grænse kan påbegyndes. Men det nyvalgte demokratiske flertal i Repræsentanternes Hus, der udgør halvdelen af Kongressen, nægter at bevillige de mange penge.

Og som ventet brugte Donald Trump nattens direkte tale til det amerikanske folk på at argumentere for den 2.000 kilometer lange mur, han siden valgkampen i 2016 har lovet sine tilhængere.

I sin tale beskyldte Trump Demokraterne for politisk sabotage. Og han fortsatte:

»Det er en humanitær og national sikkerhedskrise. Der kommer tusindvis af illegale immigranter over grænsen. Vi har ikke plads til at tage os af dem alle. Det er den tragiske virkelighed, vi lever i. Det er en krise for hjertet, det er en krise for sjælen. Det skal stoppes, understregede præsidenten. Vi ønsker at gøre USA tryggere end nogensinde.«

I 2011 gik daværende præsident Barack Obama på direkte tv for at fortælle, at Osama bin Laden var blevet fundet og dræbt. Det er første gang, at Trump holder en tale, der transmitteres af samtlige store landsdækkende tv-stationer. Traditionelt har sådanne taler været forbeholdt krisesituationer.