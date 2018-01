Britiske tv-seere fik en noget overraskende og meget sørgelig historie, da en deltager i tv-showet ’Who Dares Wins’ fortalte sin personlige tragedie. Danny Cross hørte sin kone blive myrdet, mens han var i telefonisk kontakt med sin familie.

Det skriver flere britiske medier.

Danny Cross’ kone, Nicola, og hendes børn befandt sig i parrets hjem i Hertfordshire sydvest for Birmingham den dag i 2015, da en person pludselig brød ind i deres hjem.

Nicola havde kort forinden ringet sin mand op, da hun var bekymret for en mand, der gik rundt og lurede udenfor. Og mens hun talte med sin mand, der befandt sig flere hundrede kilometer væk i en anden by, brød forbryderen ind og stak hende ned, skriver Daily Mail og The Mirror.

»Jeg var i røret med Nikki ( kælenavn for hans kone, red.) og jeg hørte det hele. Jeg hørte børn græde i den anden ende af telefonen. Jeg kunne høre Isabella forsøge at få ’mor’ til at vågne ved at sige: ’vågn op, vågn op',« fortalte den nu 40-årige far ifølge The Mirror.

Det viste sig senere, at morderen var den 27-årige Marcin Porczynski, der var skizofren. Han brød ind i huset med en kniv, tog derefter endnu en kniv fra knivblokken og dræbte Danny Cross' kone.

Danny Cross fortalte sin historie på Channel 4 søndag aften i forbindelse med, at han medvirker i tv-kanalens program: ’Who Dares wins’ (Den der vover vinder, red.), hvor tidligere soldater får deltagerne til at gennemgå hårde strabadser.

Desværre måtte Danny Cross trække sig netop søndag, da en knæskade satte en stopper for hans videre deltagelse.

I programmet nåede han dog at fortælle sin frygtelige historie, og også hvordan hans børn fik ham gennem den svære tid efter mordet. Han fortalte også, at børnene har det godt i dag.

»Selvom de savner mor, så er de glade børn,« forklarede Danny Cross, der selv fik de hårdkogte tidligere soldater, der træner deltagerne, til at græde med sin beretning.

I dag mener Danny Cross, der er it-specialist, at den grufulde oplevelse har gjort ham til en stærkere mand, og han forklarede, at han valgte at deltage i tv-showet for at teste sig selv.