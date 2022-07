Lyt til artiklen

Tidligere finansminister Rishi Sunak og udenrigsminister Liz Truss dyster i øjeblikket om at blive den nye konservative leder og premierminister i Storbritannien.

Men aftenenes tv-debat mellem de to konservative politikere har udfoldet sig noget dramatisk.

For pludselig blev udsendelsen stoppet af en form for »brag«. Det skriver Sky News.

Efterfølgende holdt Liz Truss hænderne for ansigtet og sagde »oh my God«.

Herefter blev udsendelsen stoppet.

En besked på TalkTV lød efter hændelsen: »Vi beklager forstyrrelsen af ​​dette program.«

En talsmand for News UK, som ejer The Sun, fortæller, at der har været et »sundhedsmæssigt problem,« og at de håber snart at kunne genoptage programmet.

Men det er altså ikke tilfældet.

Det viser sig nemlig, at det »brag,« der lød i studiet, var studieværten Kate McCann, der besvimede under debatprogrammet.

»Selvom hun har det godt, var lægerådet, at vi ikke skulle fortsætte debatten,« tweetede kanalen.

Det var meningen, at McCann skulle optræde sammen med The Suns politiske redaktør Harry Cole, men han testede positiv for COVID-19 tidligere i dag.

TV-kanalen undskylder til deres seere og lyttere.

Opdateres...