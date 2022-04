Rusland er fortsat den store vinder af informationskrigen blandt sit eget folk. Også selvom at store dele af verden har vendt Putin ryggen.

Det mener den russiske tv-chef Natalya Sindeyeva. Hun advarer nu om, hvordan de fleste russere forholder sig til Putins propaganda.

»Vladimir Putin bevarer støtten fra et stort flertal af russerne takket være magtfuld statspropaganda,« siger Natalya Sindeyeva, grundlæggeren af ​​den russiske, uafhængige tv-kanal Dozhd tv.

I begyndelsen af ​​marts indførte Rusland en ny lov, som i praksis lukkede alle uafhængige medier ned – heriblandt Dozhd tv.

Og i et interview med The Independent tegner Natalya Sindeyeva et dystert billede af mediesituationen i sit hjemland og beskriver, hvordan Putin vinder den russiske informationskrig på grund af hans brutale undertrykkelse af uafhængige medier.

Den nye lov truer med op til 15 års fængsel til enhver, der spreder falske oplysninger om krigen i Ukraine, hvilket igen gør det umuligt at rapportere noget, der afviger fra fortællingen produceret af Kreml.

Men den gruppe, Sindeyeva er bekymret for, er ikke dem, der har protesteret mod den nye lov.

Hun mener nemlig, at 'løbet er kørt' for de russere, der ser Putins propaganda – at befolkningsgruppen er umulige at nå.

»Problemet er publikummet af den statslige propaganda. Vi kan ikke nå dem, og for at være ærlig har de ingen efterspørgsel efter uafhængig information. Det er et flertal af folket – de støtter krigen, de støtter Putin, de gør det lettere for ham,« siger hun.

Eksempelvis tror gruppen af russere, ifølge hende, at den forværrede økonomiske situation er en del af Vestens plan om at svække Rusland. De tror, ​​det er ukrainere, der bomber Mariupol. De tror, ​​at ukrainere dræbte folk i Butja.

Tv-stifteren tror ikke på, at russerne vil vende Putin ryggen med det samme. Hun mener, at de sanktioner, som omverdenen har pålagt Rusland, snarere er med til at styrke præsidentens position hos de fleste.

Derfor virker det fuldstændig umuligt for hende at forestille sig, at russerne får nogen reform eller forandring.

Dozhd tv – også kendt som tv Rain, som Sindeyeva var med til at starte i 2008, så sig nødsaget til at lukke for driften i forbindelse med den nye lov, der kom i marts.

»Loven gjorde det fuldstændig umuligt at rapportere fra krigen i Ukraine. Så skulle vi kun citere russiske statskilder, som ikke giver et billede af, hvad der rent faktisk sker,« fortæller Sindeyeva.

At unge russere har erfaring med at bruge en såkaldt VPN, som gør dem i stand til at læse nyheder, der er censureret i Rusland, samt at omgå myndighedernes overvågning, gør hende dog en smule fortrøstningsfuld.