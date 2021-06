Flere italienske medier har valgt at publicere direkte optagelser, der viser den svævebaneulykke, som kostede 14 mennesker livet. En beslutning, der chokerer og forarger flere i Italien.

Tv-kanalen Rai 3 var de første, der tog beslutningen om dele optagelserne med offentligheden.

Billederne viser, at et kabel knækker, da kabineliften nærmer sig den endelige destination ved bjergstationen. Det får liften til at falde tilbage mod dalen.

Og det er disse optagelser, den italienske befolkning har kunnet se – og dermed se ulykken ske, hvilket har rystet flere parter, skriver BBC og Evening Standard.

Tre personer er tilbageholdt i forbindelse med svævebaneulykken søndag. Foto: Den alpine redningstjeneste, CNSAS

Anklager i sagen, Olimpa Bossi, kalder det 'absolut upassende', mens borgmester Marcella Severino udtaler:

»Jeg synes ikke, det er passende, når man tænker på ofrene og deres familier,« siger hun.

En anden video, der viser redningsmandskab haste afsted mod den nedstyrtet lift, er også blevet delt.

Ulykken skete i den norditalienske region Piemonte vest for Maggiore-søen søndag 23. maj. 14 mennesker bliver dræbt. Den eneste overlevende var en femårig dreng, som mistede begge forældre og en yngre søskende i ulykken.

Redningsarbejdere ved ulykkesstedet. Foto: HANDOUT

Svævebanens ingeniør, direktør og operative chef er siden blevet anholdt i sagen.

Taget ulykkens alvor i betragtning har myndighederne fra den italienske enhed for databeskyttelse efterfølgende opfordret – medier såvel som borgere – til ikke at dele billederne.

Øverste chef for tv-stationen Rai 3, Marcello Foa, udtaler ifølge BBC, at han er dybt chokeret over hans medarbejders valg om at publicere videoerne:

»Jeg har altid respekteret de redaktionelle beslutninger, og jeg har aldrig ønsket at kommentere på dem offentligt. Men i dette tilfælde, som præsident af Rai 3, kan jeg ikke tie stille.«

»Det er en public service-pligt, særligt i en situation som denne, omhyggeligt at evaluere alle konsekvenser. Begyndende med det etiske, af respekt for ofrene og deres familier,« lyder det i en udtalelse fra Marcello Foa.

Politiske kræfter i Italien har efterfølgende krævet, at Rai 3 er nødt til at forklare sig i sagen, da beslutningen er 'respektløs for familiemedlemmerne til ofrene'.

Det er ikke meldt ud, hvem der har taget beslutningen om at publicere videoerne.