»Det er godt nok lidt vildt. Det startede med rolige demonstrationer, som alle havde forståelse for. Men så kom de voldelige gadekampe.«

Ordene kommer fra TV 2-vært Stine Bjerre Mortensen, der til daglig bor i Barcelona med sin mand, håndboldspilleren Casper U. Mortensen.

Parret bor omtrent en kilometer fra den gade, hvor demonstrationerne har deres udgangspunkt, og de har de seneste dage været vidne til de demonstrationer, der har ført til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politistyrker.

Hun landede tirsdag aften i Barcelonas lufthavn, men hun havde allerede mandag læst om optøjerne, der blandt andet havde ført til flere vejafspærringer og aflyste fly.

»Jeg var lidt spændt på, om jeg kunne komme hjem. Men tirsdag aften var der rimeligt roligt.«

Værre så det ud onsdag aften. Her havde voldelige demonstranter atter overtaget gaderne, hvor de startede bål, væltede containere og endte i karambolage med politiet.

»Langt de fleste er fredelige spaniere, der ønsker rolige demonstrationer, hvor de kan give udtryk for deres frustrationer verbalt. Og så er der gruppen af ekstremister, der ødelægger byen om aftenen.« fortæller hun.

Hun har lige været ude at løbe, da B.T. fanger hende over telefonen. Der har hun blandt andet passeret en bygning, hvis facade var helt forbrændt, fordi flammerne fra et af demonstranternes bål havde fået fat i et træ på.

Stine Bjerre Mortensen arbejder til daglig som vært på TV 2 Sport. Foto: sportxpress

»Det er ekstremt trist at se den her smukke by blive ødelagt,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg tror ikke, vi andre kan sætte os ind i, hvordan de har det, og hvad kampen betyder for dem. Det starter jo som rolige demonstrationer, men så i løbet af aftenen tager ekstremisterne over.«

De catalonske separatisters utilfredshed, som demonstrationerne udspringer af, eskalerede mandag. Her blev ni separatistledere idømt fængselsstraffe på mellem ni og 13 år for deres roller i den ulovligt arrangerede afstemning om catalonsk uafhængighed i 2017.

Netop kampen om uafhængighed har stået på i årevis, og ifølge Stine Bjerre Mortensen er det netop derfor, det er så svært for udefrakommende at forstå frustrationerne hos separatisterne. Frustrationer, der siden mandag aften har sat Barcelonas centrale gader i brand.

Biler er blevet sat i brand under de seneste dages protester. Foto: JON NAZCA

Fredag er en officiel demonstration arrangeret. Her planlægger hundredtusinder fra hele Catalonien at indtage storbyens gader.

»De fleste er spændte på at se, hvordan det udvikler sig,« fortæller Stine Bjerre Mortensen og tilføjer, at byen allerede nu tager sine forholdsregler og lukker butikker ned.

Selv kommer hun og ægtefællen til at følge demonstrationen fra tv.

»Fredag aften kommer vi ikke til at gå ud.«