Indretningsekspert Mette Helena Rasmussen fra TV2-programmet 'Nybyggerne' er sammen med sin familie blevet evakueret, efter flere jordskælv har ramt Indonesien.

De seneste tre uger har hun været på ferie med sin mor og to børn. Søndag aften blev ferieidyllen sat på pause, da tre jordskælv ramte blandt andet den lille ø Nusa Lembongan, som familien lige nu bor på, sydøst for Bali.

På den nærliggende ø, Lombok, er mindst 91 mennesker døde, og landets katastrofeberedskab fortæller, at tallet muligvis er højere. På Bali slap gæster og befolkning med skrækken, og ingen er omkommet.

Da første jordskælv ramte, sad familien og spiste på hotellets restaurant. De løb sammen med personalet ud af bygningen. Kort tid efter kunne de sætte sig tilbage og spise videre - men så kom nummer to.

»Vi var gået op på værelset for at putte børnene, da det andet skælv ramte. Vi styrtede ud af hotellet sammen med alle de andre gæster. Da det var overstået, gik jeg tilbage for at putte børnene. Men så ramte det tredje, som jeg oplevede som det mest voldsomme. Vi styrtede ud igen, min datter græd, min mor skreg,« fortæller Mette Helena Rasmussen i et mailsvar til B.T.

Familien blev sammen med øens øvrige turister og lokale fragtet op på områdets højeste punkt, da man frygtede, at en tsunami ville ramme øen. Ifølge Mette Helena Rasmussen var stemningen rolig trods den store menneskemængde og de mange transportmidler.

»Der var panik, da vi skulle fordeles i bilerne. Flere turister råbte, at børnene skulle af sted med biler først. Jeg synes, stemningen var fin og let, da vi først nåede bjerget, trods trafiktrængsel. De lokale grinede og hilste på hinanden. Alle sad med deres telefoner og forsøgte at holde sig orienteret,« fortæller hun.

Videodokumenterede alt

Mette Helena Rasmussen har masser af følgere på Instagram, hvor hun næsten uden filter deler billeder og videoer fra sin hverdag som alenemor med sine mere end 38.000 følgere. Søndag var ingen undtagelse.

»Hverken min mor, børnene eller jeg havde nået at få sko eller tøj på, men jeg havde min telefon i hånden. Denne oplevelse var en del af vores ferie på linje med banana split, aber, vandfald og badende børn i pools - og nok ikke en oplevelse, vi lige glemmer igen. Jeg tænkte også, at jeg ville optage forløbet som dokumentation på, at sådan kan verden også være - og for indoneserne er det et vilkår at leve med vulkanudbrud og jordskælv,« fortæller Mette Helena i en e-mail.

Vi er ok oven på endnu et jordskælv og tsunami-advarsler Tusind tak for jeres mange søde, omsorgsfulde beskeder. Jeg kan ikke nå at svare jer alle, så her kommer lige en status - inden jeg går omkuld Det har været en intens og alt for dramatisk aften med flere jordskælv og evakuering fra vores hotel pga. tsunami-advarsel. Det var voldsomt for børnene, og min datter var især meget påvirket af det. Der skal lyde stor ros til hotellet @mahagiriresortnusalembongan og @profilrejser, som tog sig kyndigt af os, fik alle hotellets gæster proppet i biler i en fart og kørt os til det højeste punkt på øen Nusa Lembongan. Nu er tsunami-advarslen afblæst, vi er tilbage i vores senge, og jeg krydser fingre for, at resten af vores ferie på Bali bare bliver jævnt kedelig - og gerne lidt mere skyfri #earthquake #jordskælv #nusalembongan #bali #lombok #indonesia #tsunami #tsunamiwarning #travellingwithkids #profilrejser #mettehelenapåbali #villamalou Et opslag delt af METTE HELENA #morpåtinder (@mettehelena) den 5. Aug, 2018 kl. 10.09 PDT

Da familien kom tilbage omkring midnat, var Mette Helenas indbakke fyldt med hilsener fra bekymrede følgere.

»En skrev, at hun glemte at trække vejret, mens hun så hele min story. Jeg lagde et foto op, inden jeg gik i seng, og takkede for de mange søde hilsener og skrev, at min datter var o.k. igen. Mange var bekymrede for hende.«

Mandag har familien aflyst en snorkeltur og i stedet brugt dagen på stranden.