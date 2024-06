Ved ni valg i træk er nationalkonservative PiS blevet størst i Polen. Nu tyder alt på, at det er slut.

Premierminister Donald Tusks liberale og proeuropæiske Borgerplatformen står til en overbevisende sejr ved EU-parlamentsvalget i Polen.

Det viser valgstedsmålinger søndag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Tusks parti, der i december dannede regering i Polen med flere koalitionspartnere, står til 38,2 procent, viser målinger fra instituttet Ipsos.

Hvis det bekræftes, vil det være første gang i ti år ved et polsk valg, at det nationalkonservative parti Lov og Retfærdighed (PiS) ikke bliver det største ved et valg i Polen.

Ved ni valg i træk er PiS blevet størst.

- Vi har ventet i præcis ti år på førstepladsen på podiet, siger en tydeligt rørt Donald Tusk ifølge dpa.

- Jeg er så glad.

Borgerplatformen vil ifølge dpa kunne sende 21 medlemmer til EU-Parlamentet, hvis resultatet holder.

PiS står til 33,9 procent af stemmerne og 19 pladser i EU-Parlamentet.

Ved parlamentsvalget i Polen blev Lov og Retfærdighed-partiet det største parti. Men uden koalitionspartnere kunne partiet ikke blive ved regeringsmagten, og herefter tog Borgerplatformen og Tusk over.

Også ved lokalvalg i april blev PiS størst.

I løbet af de otte år, hvor det nationalkonservative parti sad på magten i Polen, var forholdet til EU særdeles anstrengt.

Især en polsk retsreform i 2019 var med til at puste til spliden, og EU-domstolen fandt, at Polen ikke havde levet op til principper om uafhængighed i det juridiske system.

Premierminister Tusk var med til at stifte Borgerplatformen i 2001, var også premierminister fra 2007 til 2014, og så har han været EU-præsident fra 2014 til 2019.

/ritzau/