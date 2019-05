Det er EU-præsident Donald Tusks personlige ambition at finde kvinder til chefposterne i EU.

Da EU-institutionerne for fem år siden skulle besætte en række topposter, blev kun én besat af en kvinde. Det var jobbet som EU's udenrigschef, som italieneren Federica Mogherini fik.

Det skal være anderledes denne gang, mener EU-præsident Donald Tusk, som vil have ligestilling og "mindst to kvinder", når fem poster skal besættes.

Det synspunkt var der ifølge præsidenten støtte til under et topmøde tirsdag aften i Bruxelles, da stats- og regeringscheferne talte om kriterierne for nomineringer til blandt andet jobbet som formand for EU-Kommissionen.

Blandt regeringscheferne var der ifølge Tusk mange, der talte for kønsligestilling.

- Det er ikke kun min ambition, at der skal være ligestilling. Der var et meget synligt flertal, der som jeg er fast besluttet på dette.

- En kønsbalance betyder, at der skal være mindst to kvinder. Om det er muligt, må vi se. Det er i det mindste min plan og min personlige ambition, siger Donald Tusk.

EU-præsidenten påpeger, at der ikke kan være nogen automatik i udvælgelsen. Han henviser dermed til det såkaldte spitzenkandidatsystem, som dele af EU-Parlamentet har forsøgt at gennemtvinge.

Logikken er, at hver politisk gruppe i EU-Parlamentet vælger en spidskandidat, og kandidaten fra den gruppe, som efter valget samler et flertal, nomineres til jobbet som formand for EU-Kommissionen.

- Der kan ikke være en automatik, siger Donald Tusk.

Det samme sagde han efter et EU-topmøde i februar 2018, da stats- og regeringscheferne blev enige om, at de ikke vil acceptere systemet.

EU-traktaten siger, at det er EU-landene som nominerer en kandidat, mens det er EU-Parlamentet, som skal stemme og godkende den nominerede.

Det er imidlertid, siger EU-præsidenten, ingen diskvalifikation at være spidskandidat som Weber eller den danske konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

- Ingen kan udelukkes. At være spidskandidat er ingen diskvalifikation. Tværtimod kan det måske øge ens chance, siger Tusk.

