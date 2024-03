Premierminister vil have "fuldstændige" sanktioner på EU af import af mad og landbrug fra Rusland og Belarus.

Polens premierminister, Donald Tusk, vil opfordre EU til at indføre "fuldstændige" sanktioner på mad- og landbrugsvarer fra Rusland og Belarus.

Det siger han på et besøg i den litauiske hovedstad, Vilnius, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen kommer, efter at der i Polen har været store demonstrationer mod EU's vedtagelse af en ny naturgenopretningsplan. De demonstrerende landmænd mener, at den vil forringe muligheden for at drive landbrug.

Dertil er der utilfredshed med konkurrencen fra Ukraine, som de polske landmænd mener, er uretfærdig, fordi EU i 2022 skrottede toldafgiften på ukrainsk import som følge af krigen i landet.

Sidste uge sagde Tusk dog, at markedsforstyrrelserne på landbruget i Europa også skyldes importen fra Rusland og Belarus.

Han ville desuden ikke udelukke, at Polen i fremtiden ville stoppe import af mad- og landbrugsvarer fra landene.

Men mandag tager premierministeren så skridtet videre og ønsker mere omfattende sanktioner fra alle EU-lande.

- Jeg vil gerne oplyse, at jeg i dag vil gå til EU-Parlamentets formand med et forslag om, at EU-Kommissionen skal indføre sanktioner på russiske og belarusiske fødevareprodukter, siger Tusk ifølge Reuters.

Tusk pointerer desuden, at fællessanktioner fra samtlige EU-lande vil være mere effektive end landenes individuelle sanktioner.

Ifølge mediet euroactiv.com forhandler den polske regering med EU's kommissionsformand, Ursula von der Leyen, om at blive undtaget fra den nye naturgenopretningsplan fra EU.

