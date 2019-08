EU er parat til at lytte til operationelle og realistiske idéer, som støttes af alle, siger Tusk om brexit.

EU's præsident, Donald Tusk, siger, at han søndag mødes med den britiske premierminister, Boris Johnson, på sidelinjerne under G7-topmødet i Frankrig for at høre idéer om, hvordan et brexit uden en aftale kan undgås.

- I morgen mødes jeg med premierminister Boris Johnson. Jeg håber, at han ikke ønsker at gå over i historien som "Mr No Deal", skriver Tusk i et tweet.

Han tilføjer, at EU altid er parat til at lytte til operationelle og realistiske idéer, som kan støttes af alle medlemsstater - deriblandt Irland, hvis og når Storbritannien er parat til at fremlægge dem.

Ved begyndelsen af G7-topmødet i Biarritz advarede Tusk om, at USA's præsident Donald Trumps eskalerende handelskrige med Kina og EU kan føre til global økonomisk recession.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har også sagt til den britiske premierminister, at EU er klar til at tale med briterne lidt endnu om brexit.

- Men det er samtaler, som ikke får lov at løbe til slutfløjtet 31. oktober. Og der bliver ikke tale om at rive den skilsmisseaftale, tidligere premierminister Theresa May har indgået med EU, i stykker, sagde han til Johnson i Paris tidligere i denne uge.

Johnson havde forinden besøgt forbundskansler Angela Merkel i Berlin. Hun gav ham 30 dage til at præsentere et alternativ til den såkaldte irske bagstopper.

Johnson har sagt, at Storbritannien under alle omstændigheder forlader EU 31. oktober - med eller uden en aftale. Lige nu har Storbritannien kurs mod et brexit uden en aftale med EU.

Johnson har svoret, at Storbritannien ikke vil underlægge sig den irske bagstopper. Så hellere et hårdt brexit.

Bagstopperen er en ordning, der skal garantere, at grænsen mellem Irland og Nordirland kan forblive usynlig. Den usynlige grænse har bidraget til at dæmpe spændingerne i Nordirland efter årtiers uro og væbnet konflikt.

/ritzau/Reuters