I dele af EU-Parlamentet er der modstand mod at gøre tyskeren Ursula von der Leyen til kommissionsformand.

EU-præsident Donald Tusk har præsenteret stats- og regeringscheferne for et forslag om, at Tysklands forsvarsminister, Ursula von der Leyen, bliver formand for EU-Kommissionen.

Det erfarer det tyske nyhedsbureau dpa, kort før topmødet klokken 16.20 blev genoptaget for første gang tirsdag efter timelange konsultationer i korridorerne.

Ursula von der Leyens navn er hele tirsdagen gået igen som et af to centrale i en jobkabale, der tæller fem topposter.

Det andet faste navn var chefen for Den Internationale Valutafond, franskmanden Christine Lagarde.

En bagvedliggende logik i denne konstellation er tysk-fransk forståelse, at enten skal begge de to store EU-lande have et topjob, eller også skal ingen af dem have et job.

Som del af planen, der kan sikre den kristendemokratiske tysker topposten, vil man give socialdemokraterne formandsposten i EU-Parlamentet.

Det har været målet, at der skal findes en balance for både køn, geografi og politiske tilhørsforhold, når posterne besættes.

Der har tidligere i processen været nævnt en del mænd - og færre kvinder - i spillet om topposterne. Den balance er ændret med tirsdagens forslag.

Løsningen med Ursula von der Leyen skulle også indebære, at Belgiens fungerende premierminister, Charles Michel, bliver EU-præsident og Spaniens udenrigsminister, Josef Borrell, bliver udenrigschef.

Tusks forslag med tyskerens navn møder dog betydelig modstand i dele af Europa-Parlamentet.

- Helt klart nej. Et flertal er ikke parat til at støtte en sådan aftale, skriver Tanja Fajon, som er en af flere næstformænd i EU-Parlamentets socialdemokratiske gruppe.

Pakken har imidlertid også opbakning i EU-lande, som ikke umiddelbart får noget.

I Østeuropa, hvor der er massiv modstand mod hollænderen Frans Timmermans, som søndag og mandag var det varmeste navn, er der tilfredshed med tyskeren i Visegrad-landene.

Visegrad-landene (V4) er Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet.

- Vi har lagt en pakke på EU-bordet, der vinder opbakning blandt flere og flere lande. Visegrad-landene støtter den tyske forsvarsminister, Ursula von der Leyen, skriver den ungarske regerings talsmand Zoltan Kovacs på Twitter.

Han fremlægger det som en sejr, at V4 har haft succes med at pille både Frans Timmermans og den borgerlige tysker Manfred Weber ud af spillet.

/ritzau/