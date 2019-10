- Vi er fortsat åbne, men vi er stadig ikke overbeviste, siger EU's præsident om nyt britisk brexitudspil.

EU's præsident, Donald Tusk, siger torsdag, at EU står fuldt og helt bag Irland i forhandlingerne om Storbritanniens udtræden af EU.

Tusk meddeler i et tweet på det sociale medie Twitter, at han er åben for mere forhandling med Storbritannien, men at han ikke finder de seneste udspil fra den britiske regering overbevisende.

- I dag har jeg haft to telefonsamtaler om brexit. Det første var med Dublin, og derefter var det med London, siger Tusk og pointerer:

- Mit budskab til Irlands premierminister, Leo Varadkar, er: Vi står fuldt og helt bag Irland. Mit budskab til premierminister Boris Johnson: Vi er fortsat åbne, men vi er stadig ikke overbeviste.

Tusk fremsatte kommentaren på et tweet.

Samtidig sagde den irske premierminister, at den britiske regerings udspil ikke holder vand.

- Det lever ikke op til vores krav, siger han.

Den irske regeringschef siger, at Boris Johnsons forslag mangler flere detaljer om, hvordan briterne har tænkt sig at løse grænsespørgsmålene.

- Jeg forstår ikke helt, hvordan man har tænkt sig, at Irland og Nordirland skal med i forskellige toldunioner og alligevel undgå told, kontrol og grænsestationer i handlen mellem nord og syd, siger Varadkar.

Den irske premierminister, som talte om udspillet fra Johnson efter drøftelser med den svenske statsminister, Stefan Löfven, siger, at Irland i en periode leve med et brexit uden en aftale.

I planen foreslår Johnson, at Nordirland midlertidigt forbliver en del af EU's indre marked, når briterne forlader EU 31. oktober, men ikke en del af toldunionen.

Johnson lægger op til, at Nordirland skal følge EU's regler for fødevarer, landbrugsprodukter og varer. Dermed vil han undgå, at der bliver forskellige regler nord og syd for grænsen mellem Irland og Nordirland.

Samtidig vil han have, at Nordirland og Storbritannien har en egen toldunion - uden for den europæiske toldunion.

/ritzau/AFP