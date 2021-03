»Det er den perfekte storm.«

I disse uger flokkes tusinder og atter tusinder af amerikanske unge sammen for at feste og fejre deres 'spring break' i solskinsstaten Florida. Og dét skaber bekymring.

Det fortæller den amerikanske læge Peter Hotez, der er dekan på National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine, til CNN.

Til mediet kalder han situationen for »den perfekte storm« – for coronasmitten kan pludselig få nemme betingelser for at sprede sig takket være de festglade unge:

Folk på gaden Ocean Drive i Miami Beach, Florida. Foto: MARCO BELLO Vis mere Folk på gaden Ocean Drive i Miami Beach, Florida. Foto: MARCO BELLO

»Du har B117-varianten, som accelererer i Florida. Du har alle de her 20-årige unge. Ingen af dem har mundbind på. De kommer til at drikke. De kommer til at have ret tæt, intim kontakt,« siger han og fortsætter:

»Og så, når det hele er slut, tager de tilbage til deres hjemstat og spreder B117-varianten.«

Nogle amerikanske universiteter har valgt at tage konsekvensen og helt aflyse 'spring break' i år for at minimere risikoen for smittespredning, og myndighederne har været ude og advare mod, at man benytter sig af ferien til at rejse i:

»Lad være med at rejse. Vi vil virkelig, virkelig tale for, at man ikke rejser lige nu,« har direktøren for de nationale sundhedsmyndigheder Centers for Disease Control and Prevention, Rochelle Walensky, tidligere udtalt.

This is the type of scene we passed by yesterday in Miami Beach. We saw the servers telling people to put on a mask if they were going to get up and dance, but...it’s a few servers vs. a lot of guests. pic.twitter.com/tNA6o4Wfpe — Natasha Chen (@NatashaChenCNN) March 13, 2021

Det er dog ikke alle unge, der har valgt at lytte til advarslen.

I hvert fald delte CNN-journalisten Natasha Chen lørdag på Twitter en video af unge, der fester i Miami Beach i Florida:

»Det er denne form for scene, vi kom forbi i går i Miami Beach. Vi så tjenere, der fortalte folk, at de skulle tage mundbind på, hvis de ville op og danse, men … Det er få tjenere mod en masse gæster,« skrev hun.

Det vakte også opsigt sidste år, da massevis af unge amerikanere valgte at fejre 'spring break'. Det kom efterfølgende frem, at mange af de studerende var blevet smittet i løbet af festugerne.