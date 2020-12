Lørdag indleder Moskva massevaccination mod covid-19. I første omgang med fokus på folk i højrisiko-job.

Tusindvis af personer i Moskva begyndte fredag at registrere sig til at få et skud af Sputnik V - en russisk fremstillet vaccine mod covid-19.

Sputnik V er en af to vacciner mod coronavirusset, som er udviklet og godkendt i Rusland, selv om vaccinerne endnu ikke har været gennem alle de normale kliniske faser for et nyt lægemiddel.

I forsøg har Sputnik V vist sig effektiv i 92 procent af de personer, som fik en indsprøjtning. Vaccinen skal indsprøjtes to gange for at have fuld effekt.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, opfordrede denne uge myndighederne til at indlede vaccinationer på stor skala. Putin oplyste, at der er produceret næsten to millioner doser af Sputnik V.

I Moskva har myndighederne valgt at give personer i såkaldte højrisiko-grupper som ansatte i sundhedssektoren mulighed for at komme til først.

Hovedstaden med næsten 13 millioner indbyggere har oprettet 70 steder, hvor de, som tilmelder sig online, kan blive vaccineret med Sputnik V.

- I løbet af de første fem timer har 5000 personer skrevet sig op til en indsprøjtning. Lærere, læger, socialarbejdere. Alle dem, som i dag tager den største risiko med deres helbred og liv, skriver Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, på sin hjemmeside.

- For andre indbyggere i Moskva vil gratis vaccinationer blive tilgængelige senere, lyder det.

Rusland har indtil videre registreret over 2,4 millioner tilfælde af coronasmitte og næsten 42.200 dødsfald.

Selv om vaccinen ikke har gennemgået alle de normale faser for at teste dens effektivitet og mulige bivirkninger, så har Rusland indgået leverings- og produktionsaftaler med flere lande.

I EU vakte det bekymring, da medlemslandet Ungarn oplyste, at det overvejede at anvende Sputnik V. Bekymringen fra EU's side skyldes, at vaccinen ikke er gransket af den europæiske lægemiddelstyrelse.

Både amerikanske og europæiske selskaber er på vej med vacciner mod covid-19, som i modsætning til de russiske vacciner, har gennemgået alle de sædvanlige udviklingstrin for nye lægemidler.

Storbritannien godkendte onsdag som det første vestlige land en vaccine mod covid-19, som det amerikanske selskab Pfizer har udviklet i et samarbejde med tyske Biontech.

