Uden han vidste det, endte han med at blive udskældt og hængt ud på internettet, efter han valgte at finde barberskum og en skraber frem, mens han sad i et tog på vej ud af New York.

Nu står den amerikanske mand, Anthony Torres, frem og fortæller, hvorfor han valgte at barbere sig netop dér - og hvorfor man aldrig bør dømme andre, før man kender hele historien.

Det var i begyndelsen af september, at en passager om bord på et tog besluttede sig for at finde sin mobiltelefon frem og filme i skjul, da han opdagede en anden passager sidde og barbere sig midt i togvognen, mens barberskummet dryppede ned på gulvet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Videoklippet delte passageren efterfølgende på Twitter.

Tusindvis kommenterede i løbet af ganske kort tid den lille sekvens. Og den barberende mand blev kaldt alt fra 'et dyr' til 'klam' til 'ulækker'.

Selv tænkte manden i centrum for historien kun på én ting, mens han sad der i togvognen. At han ønskede at se præsentabel ud for sin bror og hans familie, som han var på vej hjem til, efter han i en længere periode havde levet som hjemløs.

»Mit liv er helt forskruet. Det var årsagen til, at jeg barberede mig i toget,« forklarer 56-årige Anthony Torres til nyhedsbureauet AP.

Det var ifølge Washington Post en niece, der viste ham videoen, efter hun havde set den blive delt. Til at begynde med var han flov. Så blev han bange og bekymret for, om han var i problemer for at have gjort det. Han sagde til sin familie, at han aldrig ville taget toget igen.

Her ses Anthony Torres, som han ser ud nu. Foto: Matt Rourke Vis mere Her ses Anthony Torres, som han ser ud nu. Foto: Matt Rourke

På grund af den store omtale af videoen, valgte Anthony Torres' bror, Thomas Torres, at kontakte AP, fordi han mente, det var vigtigt, at folk fik den sande historie at vide.

I tiden op til togturen havde Anthony levet som hjemløs og boet på herberger og under broer rundt omkring i New York. Da der en dag ikke længere var plads til ham på et af herbergerne, besluttede han sig for at række ud til sin familie og bede om hjælp. Han kontaktede broderen Thomas, som sendte ham nogle penge, han kunne bruge til at købe en togbillet, så han kunne komme hjem til ham.

Da han steg om bord på toget, var han sulten. Træt. I flere dage havde han ikke haft mulighed for at tage et bad - eller barbere sig. Han følte sig beskidt. Og sådan ønskede han ikke, at hans familie skulle se ham.

»Jeg ønskede ikke at sige, at jeg var hjemløs, at lade alle vide det. Det var derfor, jeg barberede mig,« forklarer Anthony Torres til AP.

Anthony Torres ses her i toget, mens han barberer sig. Foto: GoFundMe Vis mere Anthony Torres ses her i toget, mens han barberer sig. Foto: GoFundMe

Til nyhedsbureauet forklarer broderen Thomas, at Anthony ikke har haft et nemt liv. Han har haft svært ved at holde på et arbejde i længere tid, og i løbet af de seneste to år har han haft to hjerteanfald. Da Anthony den aften dukkede op hjemme hos ham, bad Anthony blot om en sovepose og sagde, at han kunne sove under en bro i nærheden.

Siden har Anthony boet hos sin bror og hans familie - og efter de stod frem i medierne, er stemningen mod manden fra videoen vendt. Den mand, der oprindeligt delte videoen på Twitter, har slettet den og undskyldt. Og en anden har oprettet en indsamling på GoFundMe for at hjælpe Anthony. Indtil videre er der på tre dage samlet mere end 240.000 kroner ind.

Ifølge Thomas Torres bør man bruge historien til at huske, at man ikke skal være for hurtig til at dømme eller kritisere andre, fortæller han til Washington Post.

»Det her beviser, at du ikke kan dømme en person, indtil du kender deres historie. Det er sandheden. Du er nødt til at se på alt, der er sket for ham (Anthony, red.), før han steg om bord på det tog,« siger han.