Lørdag har der været store demonstrationer i Bulgariens hovedstad rettet mod regeringen og premierministeren.

Bulgariens hovedstad, Sofia, har lørdag igen været præget af store demonstrationer med tusindvis af deltagere, som kræver regeringens afgang.

De seneste tre måneder har der jævnligt været demonstrationer i landet med krav om, at regeringen træder tilbage.

Lørdag samledes demonstranterne, de fleste af dem unge, foran parlamentet hvor der blev råbt "træd tilbage" og "mafia".

Onsdag udtrykte EU-Kommissionen bekymring over retssystemet i Bulgarien samt manglende fremskridt i bekæmpelse af korruption i landet. Pressefriheden i Bulgarien er også under pres ifølge kommissionen.

Nylige meningsmålinger har indikeret, at over 60 procent af Bulgariens befolkning støtter demonstranternes krav om at få en ny regering.

Landet centrum-højre premierminister Boyko Borisov har nægtet at forlade posten, før hans periode udløber i marts 2021. Borisov har været regeringsleder i næsten ti år.

/ritzau/AFP