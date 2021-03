150 mennesker har tilbragt natten i et auditorium, der for godt et år siden husede ofre for store naturbrande.

Tusindvis af beboere i Sydneys ydre forstæder har søndag fået ordre om at lade sig evakuere. Det sker, fordi Australiens østkyst er ramt af rekordstore mængder nedbør og omfattende oversvømmelser.

Redningstjenester har således udstedt en evakueringsordre gældende for flere lavtliggende områder i den nordvestlige del af Sydney.

Ordren kommer, dagen efter at myndighederne advarede om "potentielt livstruende" oversvømmelser flere steder i delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger.

Allerede lørdag, da store dele af staten blev ramt af voldsomme skybrud, strømmede beboere til evakueringscentre i mindre byer nord for Sydney.

I den lille by Taree, hvor tv-billeder lørdag viste et helt hus flyde ned ad en flod, har omkring 150 mennesker tilbragt natten i et lokalt auditorium. Under den australske sommer for godt et år siden blev samme auditorium brugt til at huse folk på flugt fra voldsomme naturbrande.

Administrerende direktør for Tarees golfklub, Paul Allen, beskriver oversvømmelserne som en "katastrofe". Han fortæller til tv-stationen ABC, at nogle af de lokale indbyggere "har mistet alt".

/ritzau/AFP